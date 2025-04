Már 39 éve, hogy bekövetkezett a csernobili atomkatasztrófa - képgaléria

Immár csaknem 4 évtizede, hogy a világ egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája bekövetkezett: ez volt a Csernobili Atomkatasztrófa!

Így néz ki a Csernobili Atomerőmű. Fotó: Draskovics Ádám / MW archív

Csernobili atomkatasztrófa emléknapja: így néz ki Csernobil!

Csernobil akkor vált világszerte ismertté, amikor 1986. április 26-án bekövetkezett az atomreaktor-baleset. Hajnalban egy biztonsági teszt során a reaktor - a csernobili atomerőmű 4-es blokkjában - instabillá vált, majd ezután következett be a hatalmas robbanás. A baleset során hatalmas mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe, amely nemcsak a Szovjetunió területét, hanem Európa számos országát érintette. A robbanást követően két dolgozó meghalt, utána több tűzoltó és munkás is életét vesztette akut sugárbetegség következtében. A közeli város lakosságát evakuálták 30 kilométeres körzetben, és azóta is lakatlan zóna, úgynevezett „lezárt zóna” veszi körül az erőművet. A robbanás következtében sajnos a hosszú távú egészségügyi problémák, mint például a rákos megbetegedések száma is megnövekedett. Környezeti károk is okozott a katasztrófa, azonban több helyen is már regenerálódott a természet. Ma sem lakható Csernobil városa, azonban engedéllyel már látogatható a területe.

Emléknapja alkalmából tekintsük meg, hogyan is néz ki most Csernobil!