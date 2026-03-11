Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikopterrel szállították kórházba: 9 métert zuhant a sífelvonóról egy gyermek

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 07:15
sífelvonósíközpont
9 métert zuhant egy sífelvonóról egy 8 éves kisfiú. Mentőhelikopter sietett a segítségére.

Mentőhelikopterrel szállították kórházba a 8 éves kisfiút, aki 9 métert zuhant egy sífelvonóról a kaliforniai síközpontban – közölte a PEOPLE. Az eset a Sierra-at-Tahoe síközpontban történt március 8-án.

Felvonóról zuhant a mélybe - Mentőhelikopter siesett érte
Felvonóról zuhant a mélybe - Mentőhelikopter sietett érte
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Felvonóról zuhant a mélybe - Mentőhelikopter sietett érte

A 8 éves kisfiú megsérült, miután körülbelül 9 métert zuhant egy sífelvonóról a kaliforniai Sierra-at-Tahoe síközpontban. A Lake Valley Fire Protection District közleménye szerint az eset március 8-án történt helyi idő szerint körülbelül 13:20-kor, amikor a gyermek a Grandview nevű felvonóról esett le.

A helyszínre több mentőegység is érkezett és a fiú életkora és az esés magassága miatt helikopterrel szállították kórházba.

A síjárőrök azonnal reagáltak, elsősegélyt nyújtottak, majd a gyermeket a helikopter leszállóhelyére szállították

— áll a közleményben.

A hatóságok közölték, hogy a fiú állapota egyelőre nem ismert és a személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.

Az eset néhány héttel azután történt, hogy korábban egy másik balesetről is beszámoltak: akkor egy 12 éves lány lógott egy sífelvonóról, majd leesett a kaliforniai Mammoth Mountain síterepen. A január 31-i esetről készült videón látható volt, ahogy a lány a felvonóról lóg, miközben egy másik snowboardos próbálja tartani. Az alatta lévők hálót tartottak ki neki, de a lány végül nem a hálóba esett, hanem a hóra zuhant.

A videó alatt a lány édesanyja is megszólalt, aki szerint a gyermeke azért esett le, mert nem tudta megfelelően rögzíteni a biztonsági kart.

Azonnal lecsúszott. Senki sem hibázott

— írta.

Szerencsére a lánynak nem tört el egy csontja sem és nem szenvedett súlyos sérüléseket.

@abc7la A 12-year-old #snowboarder fell from a #skilift at #MammothMountain, ♬ original sound - ABC7LA

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu