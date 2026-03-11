Mentőhelikopterrel szállították kórházba: 9 métert zuhant a sífelvonóról egy gyermek

Mentőhelikopterrel szállították kórházba a 8 éves kisfiút, aki 9 métert zuhant egy sífelvonóról a kaliforniai síközpontban – közölte a PEOPLE. Az eset a Sierra-at-Tahoe síközpontban történt március 8-án.

Felvonóról zuhant a mélybe - Mentőhelikopter sietett érte

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 8 éves kisfiú megsérült, miután körülbelül 9 métert zuhant egy sífelvonóról a kaliforniai Sierra-at-Tahoe síközpontban. A Lake Valley Fire Protection District közleménye szerint az eset március 8-án történt helyi idő szerint körülbelül 13:20-kor, amikor a gyermek a Grandview nevű felvonóról esett le.

A helyszínre több mentőegység is érkezett és a fiú életkora és az esés magassága miatt helikopterrel szállították kórházba.

A síjárőrök azonnal reagáltak, elsősegélyt nyújtottak, majd a gyermeket a helikopter leszállóhelyére szállították

— áll a közleményben.

A hatóságok közölték, hogy a fiú állapota egyelőre nem ismert és a személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.

Az eset néhány héttel azután történt, hogy korábban egy másik balesetről is beszámoltak: akkor egy 12 éves lány lógott egy sífelvonóról, majd leesett a kaliforniai Mammoth Mountain síterepen. A január 31-i esetről készült videón látható volt, ahogy a lány a felvonóról lóg, miközben egy másik snowboardos próbálja tartani. Az alatta lévők hálót tartottak ki neki, de a lány végül nem a hálóba esett, hanem a hóra zuhant.

A videó alatt a lány édesanyja is megszólalt, aki szerint a gyermeke azért esett le, mert nem tudta megfelelően rögzíteni a biztonsági kart.

Azonnal lecsúszott. Senki sem hibázott

— írta.

Szerencsére a lánynak nem tört el egy csontja sem és nem szenvedett súlyos sérüléseket.