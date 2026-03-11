Itt a vége: utcára került a világsztár

Mickey Rourke hivatalosan is elvesztette bérelt Los Angeles-i otthonát. A Page Six által kedden megszerzett bírósági dokumentumok szerint a sztár korábbi, Drexel sugárúti lakhelye mostanra visszakerült a bérbeadó, Eric T. Goldie ellenőrzése alá.

Mickey Rourke hivatalosan is elvesztette az otthonát / Fotó: MEGA

Az ítéletet hétfőn nyújtották be a Los Angeles Megyei Legfelsőbb Bíróságon előzetes értesítés nélkül: ami egyben azt is jelenti, hogy Rourke feltehetően nem jelent meg a saját védelmében, és nem válaszolt a panaszra a bírósági határidő lejárta előtt.

Decemberben egy bírósági beadványban azt követelték, hogy a sztár három napon belül költözzön el a házból, vagy pedig fizessen 59 100 dollárt (körülbelül 19.475.223 forint) a bérleti díj elmaradásáért. A 73 éves Rourke-ot januárban látták, amint holmikat pakol ki a házból, egy nappal később pedig egy U-Haul teherautó jelent meg a kocsifelhajtón. Akkoriban a színész egy előkelő West Hollywood-i szállodában szállt meg, ahol a szobák ára éjszakánként 550 dollártól (nagyjából 181.225 forint) kezdődik.

Mickey Rourke nevében húzták le a rajongókat

Mindeközben a sztár nevében egy népszerű adományoldalon hoztak létre egy profilt, azzal a céllal, hogy kiegyenlítsék a színész közel 60 ezer dolláros lakbértartozását: a kampány kiötlője azt állította, az egész projekt Rourke belegyezésével jött létre. A történet aztán váratlan fordulatot vett, amikor nem sokkal később maga Mickey Rourke is megszólalt az üggyel kapcsolatban: a sztár ekkor tagadta, hogy ő vagy bárki az ismerősei közül pénzgyűjtésbe kezdett volna.

Ez nem én vagyok, oké? Ha pénzre lenne szükségem, akkor sem állnék sorba k*baszott alamizsnáért. Inkább dugnék egy puskát a seggembe és húznám meg a ravaszt. Szóval bárki is csinálta, nem tudom, ki volt, és miért tette. Sosem kérnék pénzt idegenektől vagy rajongóktól. Nekem senkinek a pénze sem kell! Ez megalázó! Azt akarom, hogy ti kapjátok vissza a pénzeteket!

− mondta el felháborodottan Mickey Rourke, aki elismerte, egyedül az egyik közeli barátjától fogadott el kölcsönt.



