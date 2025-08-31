2 perc alatt megöl, ha ránézel – A világ legveszélyesebb tárgya Csernobilban pihen

Miért ennyire veszélyes ez az anyag Csernobilban? Hogyan keletkezett, és milyen állapotban van ma? Nézzük meg a részleteket.

A csernobili atomkatasztrófa beírta magát a történelembe. Becslések szerint kb. 4–9 ezer ember halhatott meg hosszú távon a sugárzás következményei (főként pajzsmirigyrák és egyéb daganatok) miatt

Fotó: AFP / AFP

Veszélyes tárgy Csernobilban – Hogyan jött létre az Elefántláb?

1986. április 26-án a csernobili atomerőmű 4-es reaktora felrobbant, és a világ egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája következett be. A baleset során a reaktor üzemanyaga, a grafit moderátor, a fém szerkezeti elemek és a beton olyan magas hőmérsékletre hevült, hogy összeolvadtak. Ez az izzó, lávaszerű anyag – más néven korium – átégette a reaktor alatti padlót, és a létesítmény alsó szintjeire folyt.

A lehűlés során ez az anyag megszilárdult, és az Elefántláb nevet kapta, mivel kinézete egy hatalmas elefántlábhoz hasonlított. Az Elefántláb főként urán-oxidból, cirkóniumból, szilícium-dioxidból és más fémoxidokból áll. Az összetétele miatt rendkívül radioaktív és veszélyes maradt hosszú éveken keresztül.

Az extrém magas radioaktív sugárzást kibocsájtó Elefántláb, itt még izzott. A fotós sajnos nem élte túl a találkozást

Wikipédia: Artur Korneyev

Fotó: © Wikipédia

A nukleáris sugárzási szint és annak halálos következményei

A balesetet követő hónapokban az Elefántláb közvetlen közelében mért sugárzási szint elképesztően magas volt, több mint 10 000 röntgen óránként. Ez azt jelentette, hogy:

30 másodperc a közelében szédülést, hányingert és fáradtságot okozott

2 perc után súlyos sejtkárosodás lépett fel, ami belső vérzésekhez vezetett

5 percen belül halálos sugárdózis érte az embert

A nukleáris sugárzás erejére jellemző, hogy a robotok, amelyeket a helyszín felderítésére küldtek, pár percen belül leálltak az erős sugárzás hatására. Az egyik első ember, aki az Elefántláb fotózására vállalkozott, mindössze 20 másodpercet töltött a közelében, és ennyi idő alatt életveszélyes sugárdózist kapott.

Mi történt az Elefántlábbal az évek során?

A radioaktív anyagok természetes bomlásának köszönhetően az Elefántláb sugárzása az elmúlt évtizedekben csökkent. Míg kezdetben rövid expozíció is halálos lehetett, ma már néhány percig lehetséges a közelében tartózkodni megfelelő védőfelszerelésben.

Ugyanakkor az anyag szerkezete az idő múlásával változott: a korábban kemény és szilárd képződmény törékenyebb lett, repedések jelentek meg rajta, és lassan porladni kezdett. Ez aggodalomra ad okot, mivel a por formájában szétszóródó részecskék még mindig veszélyes radioaktív sugárzást bocsátanak ki.