Több volt, mint egy mozihős: az igazi Angol beteg, Almásy László és a sivatag titkai

Március 22-én a XX. század egyik legsokoldalúbb magyar felfedezője halálának 75. évfordulójára emlékezünk. Cikkünkben a sivatagkutató, pilóta és kettős ügynök rejtélyes mindennapjait mutatjuk be, felidézve Almásy László kalandos életútjának legfontosabb mérföldköveit.

Almásy László élete a valóságban talán a filmben megjelenített Angol betegénél is izgalmasabb volt.

Fotó: Wikipédia

A technika úttörője: szombathelyi autókereskedőből lett a Szahara első repülős felfedezője.

szombathelyi autókereskedőből lett a Szahara első repülős felfedezője. Az igazi „Angol beteg": a filmvászon romantikája helyett a sivatagban vívott kőkemény tudományos és katonai harcot.

a filmvászon romantikája helyett a sivatagban vívott kőkemény tudományos és katonai harcot. Titkos embermentő: a világháború alatt német egyenruhában, saját lakásán bújtatott zsidó családokat Budapesten.

Ki volt a sivatagi repülés úttörője? Almásy László izgalmas élete

Almásy László életútja már a kezdetektől fogva szorosan összefonódott a technikával, a műszaki dolgokkal. Bár a közvélemény leginkább a sivatagi expedíciói révén ismeri, kevesen tudják, hogy pályafutását a gépjárművek és a repülés iránti rajongás határozta meg.

Az 1920-as években Szombathelyen élt, ahol a Steyr autógyár képviselőjeként dolgozott. Nem csupán értékesítette a járműveket, hanem tesztelte is azokat: híres bravúrja volt, amikor egy gyári autóval feljutott a svájci Maloja-hágóra, bizonyítva a technika állóképességét. A vasi vármegyeszékhelyen töltött évek alatt honosította meg a motorfutballt, ami jól mutatta újító szellemét (hasonló a labdarúgáshoz, csak a játékosok nem futnak, hanem speciálisan átalakított motorkerékpárokon ülve kergetik a labdát).

Almásy első saját repülőgépét, egy használt Farman 3-ast 1914-ben vásárolta meg.

Fotó: Carte postale - Carte postale familiale / Wikipédia

Ez a műszaki szemlélet segítette később a Szaharában is, ahol elsőként alkalmazott repülőgépet és speciálisan felszerelt gépjárműveket a felderítetlen területek feltérképezéséhez.

A királypuccsban betöltött szerepe

Almásy László technikai megszállottsága és a Habsburg-restauráció iránti hűsége az 1921-es királypuccsok idején fonódott össze leglátványosabban. IV. Károly visszatérési kísérletei során Almásy nélkülözhetetlen sofőrként vett részt az eseményekben, hiszen abban az időben kevesen tudtak olyan magabiztossággal kezelni egy gépjárművet a rossz útviszonyok között, mint ő.