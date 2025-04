Felismerhetetlenné gyúrta magát a Harry Potter 62 éves sztárja: az egész világ Ralph Fiennes izmos testén pörög – fotó

Az egész világ a Harry Potter-filmek egykori Voldemortján pörög, ugyanis a most 62 éves Ralph Fiennes brutálisan kigyúrta magát.

Ralph Fiennes kegyetlenül kigyúrta magát Fotó: AFP

A BAFTA-, Tony- és Európai Filmdíjas színész egyik új szerepe kedvért ment át a drasztikus átalakuláson, ugyanis egyik legújabb filmjében Odüsszeuszként láthatja a közönség, ami megkívánta az izmos testet. Ralph Fiennes öt hónapon át készült a szerepre.

A brutális átalakulásáról a színész mega osztott meg fotót a közösségi oldalán, ami szinte azonnal fel is robbantotta a netet: a 62 éves brit színész egy intenzív edzésprogrammal őrizte meg formáját a 2024-es a The Return című film bemutatója után is - írja a Life.hu.

Itt meg is nézhetjük a brutális fotókat!