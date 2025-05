65 éves lett Az angol beteg gyönyörű színésznője - Kristin Scott Thomas új életet kezdett

Tragédiák árnyékolták be a gyerekkorát, Budapest is Párizst jelentette neki, belekóstolt a rendezésbe is, és folytatja a sikersorozatát. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 65. születésnapját ünneplő filmcsillag, Kristin Scott Thomas kapcsán.