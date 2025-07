Almásy László, az igazi Angol beteg – A valóság sokkal elképesztőbb, mint a film

Az Angol beteg című Oscar-díjas film sokak szívébe lopta be magát a 90-es években, és bár a történet izgalmas és romantikus, az igazi főszereplő, Almásy László élete ennél jóval izgalmasabb és sokszínűbb volt. Nem csupán a sivatagok felfedezője, hanem egy titkokkal teli, sokszor ellentmondásos személyiség, akinek története messze túlmutat a vásznon látottakon. Ő volt az igazi Angol beteg.

Almásy László, az igazi Angol beteg élete színesebb, ugyanakkor ellentmondásosabb volt, mint akit a vásznon Ralph Fiennes keltett életre

Fotó: AFP / AFP

Az Angol beteg, akiről mindenki beszél, de kevesen ismerik igazán

Az Angol beteg című filmben Ralph Fiennes alakítja Almásy grófot, a súlyosan megégett, titokzatos angol beteget, akinek múltja a második világháború sivatagi hadszínterein bontakozik ki.

A film romantikus és drámai elemei sokakat megérintettek, de a valóságban Almásy László nem angol volt, és nem is ő volt az, aki a repülőgép-balesetben megégett. Ő csupán egy kanadai pilótának tolmácsolt, aki valóban súlyos sérüléseket szenvedett a sivatagban.

Az angol beteg című film, ami megismertette a világot Almásy Lászlóval

Fotó: port.hu

Egy kalandvágyó, de nem éppen szokványos magyar gróf

Almásy László 1895-ben született a borostyánkői várban, amely családja birtoka volt, de a grófi címet valójában nem viselhette – ez is egy olyan tévhit, amit a film erősített.

Borostyánkő vára, ahol Almásy született, ma Ausztriában található

Fotó: Éber András / MTI

Már fiatalon is vakmerő, merész alak volt, aki nem riadt vissza a veszélyektől. Középiskolásként is megvolt a maga „botránya”, és a repülés iránti szenvedélye hamar megmutatkozott: saját maga épített vitorlázó repülőgépet, amivel azonban lezuhant, és meg is sérült. Nem volt az a tipikus arisztokrata úriember, inkább a kalandokat, a sivatag titkait és a szabadságot kereste. A beduinok „a homok atyjaként” ismerték, aki mély tisztelettel és szeretettel fordult Afrika és a sivatag felé.

Almásy László, az igazi Angol beteg

Fotó: MW archív

A háborús múlt és a kétes hírszerzői szerep

Almásy nem csak felfedező és pilóta volt, de politikai eseményekben is részt vett: például az elűzött IV. Károly magyar király visszatérési kísérletében, az úgynevezett királypuccsban is közreműködött, 1921-ben Mikes János püspökkel kísérte el a királyt a határig, mint Károly sofőrje. Almásy a 1930-as években több vadászexpedíciót vezetett a Líbiai-sivatagban, és 1934-35-ben feltérképezte a Szahara közepén található Nagy-homoktenger nevű hatalmas homoksivatagot, ekkor fedezte fel a Gilf Kebir fennsík barlangjait, köztük az Úszók barlangját, illetve a Szörnyek barlangját is.