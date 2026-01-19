Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hurkahistória a kezdetektől, azaz a disznótoros története

Hurkahistória a kezdetektől, azaz a disznótoros története

disznótoros
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 11:15
Fanny Magazinhurkakolbászdisznóvágás
A hurka amellett, hogy a disznótoros egyik legkedveltebb fogása, egy falatnyi történelem is egyben. Gyökerei egészen Homéroszig nyúlnak vissza, ráadásul az idők során komoly szerepe volt a közösség összekovácsolásában és abban is, hogy ünneppé tegye az egyhangú téli napokat. A disznótoros története izgalmas, a részleteknek a Fanny magazin járt utána.
  • Az ókorig nyúlik vissza a disznótoros históriája
  • A hurka és kolbász magyarországi elterjedése kalandos volt
  • A disznóvágás mindig is az egyik legismertebb téli szokás lesz

Vannak, akik rajonganak a disznóvágás hangulatáért, mások inkább távol tartják magukat tőle. Egy biztos: ez a hagyomány mélyen beépült a kultúránkba. Ami nem véletlen, hiszen régen ezek a téli napok legalább annyira szóltak a közös munkáról, a vendégvárásról és azokról az ízekről, amelyekhez generációk emlékei kapcsolódnak, mint a hús hasznosításáról. A disznótoros története éppen ezért érdekes.

A disznótoros története: sült hurka halmokban
A disznótoros története régi koroka nyúlik vissza, annak, aki szereti az autentikus hurkát és kolbászt, érdemes megismerni a históriát. 
Fotó: acceptphoto /  Shutterstock 

A disznótoros története az ókorban kezdődött

A hurka és a kolbász készítésének története nagyon régi, és szinte ugyanarról szólt minden korban: hogyan lesz a kidobni való maradékból igazi lakoma. Már az ókorból is találunk olyan leírásokat, amelyekben a mai véres változatához hasonló ételeket készítettek, sokan pedig Homérosz koráig vezetik vissza a disznótoros történetét. Látszik tehát, hogy a római gasztronómiai hagyománynak is jól ismert eleme volt a hurka készítéséhez kapcsolódó eljárás, amely idővel egész Európában, majd világszerte elterjedt. Ma is rengeteg változatban él tovább, Európában például black pudding vagy Blutwurst néven ismert. Latin-Amerikában és a Karib-térségben is gyakori a morcilla vagy moronga, Ázsiában pedig a koreai sundae számít az egyik legnépszerűbb rokonának.

Így terjedt el hazánkban a hurka és a kolbász

Ez a hentesáru nálunk is nagy népszerűségnek örvend, ráadásul korántsem új keletű eleme a gasztronómiánknak. A legkorábbi feljegyzésünk vele kapcsolatban azonban nem egy recept, hanem maga a szó. A „hurka” kifejezés ugyanis már 1476-ban felbukkant írásos emlékeinkben, igaz, akkor még „churka” alakban. Ebből az időből az elkészítés módjáról nem maradt ránk leírás, később azonban receptgyűjteményekben is megjelenik. Mikes Mária 1784-ben készült kéziratos szakácskönyvének ismertetése például már a „kolbász, hurka” párost is említi. A néprajzi feljegyzések szerint országszerte ismert készítményről van szó, ám tájegységenként változhatott a megnevezése és a töltelék összetétele is. Sokáig például nem a rizs számított a hagyományos töltelékalapnak: a tizenkilencedik század végéig gyakran köles-, árpa-, hajdina- vagy kukoricakásával egészítették ki a masszát. A Muravidéken külön él a fehér (köleses), a májas (hajdinás-májas), valamint a véres/fekete (hajdinás-véres) változat. A Cserehát, Zemplén vagy a Sárköz környéki feljegyzésekben való említése azt mutatja, hogy mindenhol gyorsan otthonra talált ez az étel, miközben a helyi ízléshez igazodva a fűszerezése és a töltelék arányai is eltérhettek. Idővel pedig a házi húsfeldolgozás mellett kereskedelmi áruvá is vált. A huszadik század elejéről már olyan henteshirdetés is fennmaradt, amelyben egy új üzlet külön kiemelte, hogy náluk minden szombaton friss hurka kapható – ezzel a különlegességgel csábítva magához az új vevőket.

Sosem megy ki a divatból a disznóvágás

Vidéken még ma is vannak olyan helyek, ahol népszerű maradt a hagyományos disznóvágás, de döntő többségében már csak hagyományőrző napokon, városi rendezvényeken és fesztiválokon fogyaszthatunk ilyen finomságokat. Természetesen vannak olyan éttermek is, ahol kérhetünk hurkát vacsorára, ám számítsunk rá, hogy a recept már modernebb ízvilágú lesz, mint amihez gyermekkorunkban hozzászoktunk. Nem véletlen ez, ugyanis a praktikák sokat változtak az évek alatt. Már egyre gyakoribbak az előkészített belek, a kényelmi megoldások, a tudatosabb fűszerezés és az is, hogy a klasszikus véres–májas vonalat különlegesebb hozzávalók, köretek vagy tálalások egészítik ki. Közben viszont a lényeg nem változott: a disznótoros íze valahogy továbbra is magában hordozza a közösség erejét, miközben a télről és a bőségről mesél minden falat. 

Érdekes részleteket rejt a disznóvágás története is, akár csak a véres és májas hurka nagyanyáink által alkalmazott elkészítési módja! Fontos az, hogy betartsunk néhány szabályt a házi kolbász receptjét tekintve, ha igazán finom fogást szeretnénk a tányérra tenni, vagy éppen kolbásszal bolondítanánk meg egy klasszikus magyar fogást

Máris összefutott a nyál a szádban, és megkívántál valamilyen disznóságot? Próbáld ki a Mindmegette.hu májas hurka receptjét:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu