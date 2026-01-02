SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
A repedésmentes hurka titka – Trükk, amitől tökéletes lesz

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 12:15
Ismerős a helyzet? Ünnepi ebéd, finom köret, az illatok már belengik a lakást, majd egy hatalmas pukkanás a sütőből, és a gyönyörű hurka menthetetlenül szétreped. Nem kell sírva fakadni, jajveszékelni, a megoldás egyszerűbb, mint gondolnád, olvass tovább!
A kidurrant hurka a háziasszonyok rémálma, amit már csak a repedt bejgli múlhat felül. Ha legközelebb szeretnéd elkerülni a repedt hurka okozta stresszt, olvass tovább!

Hurka töltő férfi.
A repedésmentes hurka titka – Trükk, amitől tökéletes lesz
Fotó: 123RF
  • A trükk, hogy hideg vízbe kell áztatni a hurkát sütés előtt.
  • A hurkát maximum 140 fokon süsd, ne melegítsd elő a sütőt.
  • Tegyél alá vizet.

Kerüld el a konyhai rémálmot: a repedésmentes hurka titka – Trükk, amitől tökéletes lesz

A legtöbben azt hiszik, hogy a hurka azért durran ki, mert rossz minőségű. Persze nem mondjuk, hogy a minőség nem számít, de még a legdrágább hurka is kirepedhet, ha nem készítjük el megfelelően. A titok az, hogy a hurka bőre idővel kiszárad, elveszíti rugalmasságát, sütés közben pedig nem bírja a belső nyomást. Egyetlen apró trükkel viszont elkerülhető a konyhai katasztrófa.

A nagymamák hurkasütési trükkje, ami aranyat ér

Mielőtt a hurka a tepsibe kerülne, hideg vízbe kell áztatni körülbelül harminc percre. Miért? Mert a hurkát rendszerint nem a töltés után fogyasztjuk, ezért a bél kiszárad, veszít a rugalmasságából. A víz visszapuhítja a belet így az a sütés közben nem reped ki.  

Egyéb hurkasütő praktikák, amiket érdemes betartanod:

Szúrni ér? Igen, sőt kötelező!

Sokan félnek megszurkálni a hurkát, pedig néhány apró lyuk kell neki. A keletkező gőz így el tud távozni, nem feszíti szét a bőrt, a hurka pedig egyben marad, nem robban szét.

A leggyakoribb hiba, amit szinte mindenki elkövet, az a magas hőfok és az előmelegített sütő. A hurka nem szereti a hirtelen hősokkot.  

Hurka egy fatálon.
A hurkasütés trükkje, az előáztatás
Fotó: Sarycheva Olesia /  Shutterstock 

A biztos módszer:

  1. tedd hideg sütőbe,  
  2. süsd alacsony, 140 fokon 25-30 percig,
  3. kevés vizet önts alá, hogy ne száradjon ki.

Így lesz ropogós, mégis szaftos

Amikor a sült hurka már majdnem kész, óvatosan meg kell fordítani, meglocsolni a saját zsírjával, majd pár perc alatt szép pirosra sütni. Az eredmény ropogós bőr és szaftos belső, repedés nélkül.

Ha pedig kész a szaftos hús, jöhet mellé a klasszikus köret, ami mindig nyerő:

Ha betartod, repedésmentes hurkát tehetsz az asztalra. 

Nosztalgiázz, nézd meg az alábbi retró reklámot:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

