A repedésmentes hurka titka – Trükk, amitől tökéletes lesz

A kidurrant hurka a háziasszonyok rémálma, amit már csak a repedt bejgli múlhat felül. Ha legközelebb szeretnéd elkerülni a repedt hurka okozta stresszt, olvass tovább!

Fotó: 123RF

A trükk, hogy hideg vízbe kell áztatni a hurkát sütés előtt.

A hurkát maximum 140 fokon süsd, ne melegítsd elő a sütőt.

Tegyél alá vizet.

A legtöbben azt hiszik, hogy a hurka azért durran ki, mert rossz minőségű. Persze nem mondjuk, hogy a minőség nem számít, de még a legdrágább hurka is kirepedhet, ha nem készítjük el megfelelően. A titok az, hogy a hurka bőre idővel kiszárad, elveszíti rugalmasságát, sütés közben pedig nem bírja a belső nyomást. Egyetlen apró trükkel viszont elkerülhető a konyhai katasztrófa.

Mielőtt a hurka a tepsibe kerülne, hideg vízbe kell áztatni körülbelül harminc percre. Miért? Mert a hurkát rendszerint nem a töltés után fogyasztjuk, ezért a bél kiszárad, veszít a rugalmasságából. A víz visszapuhítja a belet így az a sütés közben nem reped ki.

Egyéb hurkasütő praktikák, amiket érdemes betartanod:

Szúrni ér? Igen, sőt kötelező!

Sokan félnek megszurkálni a hurkát, pedig néhány apró lyuk kell neki. A keletkező gőz így el tud távozni, nem feszíti szét a bőrt, a hurka pedig egyben marad, nem robban szét.

A leggyakoribb hiba, amit szinte mindenki elkövet, az a magas hőfok és az előmelegített sütő. A hurka nem szereti a hirtelen hősokkot.

Fotó: Sarycheva Olesia / Shutterstock

A biztos módszer:

tedd hideg sütőbe, süsd alacsony, 140 fokon 25-30 percig, kevés vizet önts alá, hogy ne száradjon ki.

Így lesz ropogós, mégis szaftos

Amikor a sült hurka már majdnem kész, óvatosan meg kell fordítani, meglocsolni a saját zsírjával, majd pár perc alatt szép pirosra sütni. Az eredmény ropogós bőr és szaftos belső, repedés nélkül.

Ha pedig kész a szaftos hús, jöhet mellé a klasszikus köret, ami mindig nyerő:

főtt krumpli,

savanyú káposzta,

friss kenyér és mustár.

Ha betartod, repedésmentes hurkát tehetsz az asztalra.

