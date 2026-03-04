Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A Nouvelle Vague és a Kraak and Smaak is érkezik a Dunakanyarba

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 23:59
NagymarosVéNégy Fesztivál
Francia sanzonba csomagolt new wave és lüktető holland funk-elektronika Nagymaroson a VéNégy Fesztiválon. A Dunakanyar legnagyobb összművészeti fesztiváljának sztárfellépője a francia Nouvelle Vague lesz, de visszatér a holland Kraak and Smaak is. A nemzetközi vonal mellett a hazai szcéna megkerülhetetlen figurái is képviseltetik magukat, többek között a Bagossy Brothers Company, Elefánt, Parno Graszt, Dánielfy, Analog Balaton, a hiphop vonalat erősíti FILO és Lil Frakk, az Anima Sound System egyedi audioviuális show-val készül, valamint a HangPart is újra életre kel.

Igazi különlegesség, a francia Nouvelle Vague július 4-én érkezik a fesztivál nagyszínpadára, hogy elbűvölő bossa nova- és sanzonhangulatot varázsoljanak a VéNégy közönségének. A formáció 2003-ban alakult Párizsban Marc Collin és Olivier Libaux kezdeményezésére. Az évek során olyan legendás zenekarok dalait dolgozták fel többek között, mint a Joy Division, a Depeche Mode, a The Clash, a Blondie vagy a The Cure – mindezt finom, akusztikus hangszereléssel, légies női énekhangokra építve. Koncertjeik egyszerre intimek és energikusak: a minimalista hangszerelés, a finom elektronika, a könnyed ritmusok és az érzéki énekhang együtt teremtik meg azt a különleges atmoszférát, amelyben a jól ismert dalok új érzelmi mélységet kapnak. A naplemente fényei és a francia elegancia találkozása varázslatos pillanatokat ígér a fesztivál zárónapján.

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A nemzetközi vonalat erősíti a Kraak & Smaak, a holland elektronikus zenei színtér egyik legismertebb alakja, a funk, disco, soul és house elemeket ötvöző formáció július 3-án fogja megtáncoltatni a közönséget. A péntek este megkoronázásaként lép színpadra az Anima Sound System, akik egy különleges audiovisual show-val készülnek, de a retro szerelmesei sem maradnak hoppon, Spigiboy szállítja majd a klasszikus slágereket. A hiphop rajongók legnagyobb örömére, július 4-én egymásnak adja a mikrofont FILO és Lil Frakk.

Újra életre kel a HangPart, ahol az élő ambient és elektronikus zene, a deep house és a techno természetes módon simul bele a környezetbe. A vízparton a program a meditatív elmélyüléstől az éjszakába nyúló, fokozatosan kiteljesedő táncig vezet, finoman építkező live actekkel és markáns DJ szettekkel. A nappali elmélyülést swanasa és Avan közös meditációja, valamint Yibai élő produkciói adják. Az est folyamán Forteba, Monochron, SIKZTAH, Makepeace (SK) és Hasky (SK) teremtenek sodró, mégis atmoszférikus hangzást. A HangPart továbbra is a kísérletezés és a felszabadult jelenlét közös tere lesz a Duna partján.

A fiatal tehetségek is helyet kapnak a programban, blues-rock-soul dalokkal érkezik a KUSTAN ADAM TRIO, Barkóczi Noémi Szczuka Pankával kiegészülve ad koncertet, grúvos, funkos, improvizatív élőzenés hiphopot szállít a Berlin Hotel Collective. Nóvé Soma & ifj. Csoóri Sándor első közös albumuk, a ’Rumnapló’ szerzeményeivel - az irodalom és a népzene találkozása, újraértelmezése személyes történeteken keresztül - örvendeztetik meg a közönséget. Obadu, azaz Vértes Ákos elektronikus alapokra építkező, világzenei ihletésű produkciója különböző kultúrák hangzásait kapcsolja össze. Ákos stílusát pszichedelikus népi hiphopként aposztrofálja, a kaval, a pásztorfurulya és a fuvola hangja ezúttal a dunai hullámokkal kísérve fog megszólalni a VéNégy Parton. Szintén a vadregényes parti helyszínre érkezik a Palo Canto, de itt kerül megrendezésre a fesztivál 0. napján a romantikával fűszerezett, Szingli Party-val kiegészített nyitóbuli, amelynek hangulatfelelőse a Parton Tali csapata lesz.

A jegyértékesítés javában tart, a kedvezményes bérletek és napijegyek március 13-ig, illetve a készlet erejéig érhetőek el. Kempingezésre is van lehetőség, a limitált kempingbérletek egységesen 7500 Ft-ért vásárolhatóak meg. „Fontos visszaigazolás a közönségtől, hogy évről-évre egyre több bérlet fogy, sokan a napijegy helyett bérletet váltanak, valamint kempingeznek velünk 4 napon át a marosi Duna-parton. Tavaly már kapunyitás előtt ki kellett raknunk a megtelt táblát a kempingre. Mindez azt jelzi, hogy jó úton járunk.” – emelte ki Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató. 

A VéNégy Fesztivál idén is az önfeledt szabadság otthona lesz július 1. és 4. között Nagymaroson. A Dunakanyar természeti szépsége, a minőségi színházi programok és a változatos zenei felhozatal együtt teszik felejthetetlenné a nyárindító összművészeti eseményt.

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, július 1-4. Nagymaros

 

