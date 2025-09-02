Ezt még álmaidban sem gondoltad volna: ebből a testrészből állapíthatod meg, kinek mekkora az agya

Az emberi test rejtélyei évszázadok óta foglalkoztatják az emberiséget és az orvostudomány fejlődésével egyre többet és többet tudhattunk meg róla. Most pedig kiderült, hogy egy apró testrész, amire valószínűleg sosem fordítottál kellő figyelmet, felfedheti az agy méretét, ami nemcsak a szakértőket, hanem az anatómia szerelmeseit is felcsigázta. Ha kíváncsi vagy arra, hogyan állapíthatod meg, hogy mi lakozik a másik fejében, tarts velünk!

A tudósok meglepő felfedezést tettek az aggyal kapcsolatban!

Fotó: Andrew Brookes / GettyImages

Ez a teljesen figyelmen kívül hagyott testrész áll kapcsolatban az agyaddal

A kutatók meglepő felfedezést tettek a hüvelykujj hossza és az agy mérete között, ezért most már tudod, mit kell figyelned a következő alkalommal, ha találkozol valakivel. A tudósok ugyanis azt találták, hogy minél hosszabb a hüvelykujj, annál nagyobb az agy. Feltevésük szerint a főemlősök hüvelykujja és agya együtt fejlődött az évmilliók során, hiszen a kézügyességük folyamatosan javult, így az agyuknak is fejlődnie kellett.

Ahogy őseink egyre jobbak lettek a tárgyak felvételében és kezelésében, az agyuknak is fejlődnie kellett, hogy ezeket az új készségeket megfelelően tudják használni

– állította Dr. Joanna Baker, a tanulmány vezető szerzője a Daily Mail Online-nak és hozzátette, hogy az agy evolúciója pedig finomhangolta ezeket a képességeket.

A tudósok kapcsolatot fedeztek fel az agy nagysága és a hüvelykujj hossza közöttt.

Fotó: Morsa Images / GettyImages

A tanulmány során meglepő felfedezések kerültek napvilágra

A tudósok a kutatás során rengeteg, összesen 95 főemlős fajt vizsgáltak meg és mindegyiküknél találtak kapcsolatot a hüvelykujj és az agy között. A várakozásoknak megfelelően az emberi főemlősök agya nagyobbnak bizonyult, mint más főemlősöké. Emellett az is kiderült, hogy a hosszabb hüvelykujjak a neocortexhez – az agykéreg legfejlettebb részéhez – kapcsolódtak, ami az emberi agy térfogatának körülbelül a felét teszi ki, és a mozgásban, illetve a koordinációban játszik kulcsszerepet.

A főemlősök ügyességét egyértelműen nem csak a hüvelykujj hossza segíti elő. A hüvelykujj hossza általános információkkal szolgálhat

– emelték ki a szakértők a Communications Biology folyóiratban megjelent tanulmányban.