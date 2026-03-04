A közel-keleti konfliktus miatt halasztják el a budapesti világkupa-versenyt

A FIE döntése alapján elhalasztják a jövő hétvégére tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix rendezvényét. Az új időpont április második felében lehet, az itthoni, esetleges helyszín még bizonytalan – közölte a hunfencing. A budapesti párbajtőr világkupa-versenyt a közel-keleti konfliktus miatt kellett ideiglenesen elhalasztani.

Elmarad a népszerű budapesti rendezvény a közel-keleti konfliktus miatt / Forrás: Pexels (illusztráció!)

Elmarad a népszerű budapesti rendezvény a közel-keleti konfliktus miatt

Miként arról korábban már beszámoltunk, a hétvégére tervezett kairói tőr, továbbá athéni, illetve padovai kard világkupa-versenyeket a közel-keleti konfliktus miatt elhalasztotta a Nemzetközi Vívó Szövetség. Szerdára kiderült, ugyanerre a sorsra jutott a jövő hétvégére, március 13-15-re tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix. A tisztán látás végett hangsúlyozzuk: nem a magyar rendezők döntöttek így, hanem a FIE vezetősége

– írták a közleményben. A rendezvény eredetileg március 13-15 közöttre volt tervezve, a háborús helyzet miatt azonban a FIE vezetősége úgy döntött, az időpontot el kell tolni.

Ötórás online meetinget tartottunk tegnap délután, amely azzal zárult, hogy halasztási javaslattal került a végrehajtó bizottság elé a budapesti párbajtőr Grand Prix. Ennek megfelelően az lett a döntés, hogy nem lesz verseny a jövő hétvégén. Szeretném hangsúlyozni: a verseny nem elmarad, hanem elhalasztják. A halasztás oka, hogy a felmérések alapján több olyan nemzet akad, amely a jelenlegi helyzetben nem tudja megoldani megnyugtatóan az utaztatást

– nyilatkozta Tamás Henriette, a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) alelnöke, az MVSZ főtitkára.

A szövetség azon dolgozik, hogy új időpontot keressen a pótlásra. Ráadásul nemcsak új időpontot, hanem új helyszínt is kell találni.