Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Déjà vu – csak az elménk hibás működése, vagy misztikus kapcsolódás az univerzummal?

Déjà vu – csak az elménk hibás működése, vagy misztikus kapcsolódás az univerzummal?

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 10:45
jelenségpárhuzamos univerzumokDeja Vureinkarnáció
A „déjà vu” jelenség szinte mindannyiunk számára ismerős, és kétségkívül az egyik legtitokzatosabb megtapasztalás, amit az ember átélhet. Vajon ha déjà vunk van, egy hamis emlékképet látunk, vagy az univerzum mutat nekünk valamit? Cikkünkből kiderül.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

Mikor egy váratlan helyzetben, pillanatban minden előjel nélkül azt érezzük, ezt a „ jelenetet” már átéltük egyszer, és ismerősnek tűnik minden egyes mozzanata a pillanatképnek, akkor beszélünk „déjà vu” jelenségről. Habár a racionális tudatunk biztos abban, hogy az adott helyzet teljesen új, és még sosem éltük át, az emlékszintű megtapasztalás teljesen valódinak tűnik. A tudomány ezt a jelenséget az agy memóriarendszerének „rövidzárlataként” definiálja, de a spirituális hagyományok ennél sokkal mélyebb jelentést tulajdonítanak neki: a lélek előző életekből hozott, vagy párhuzamos dimenziósíkokról kapott üzenetét látják benne.

Fiatal nő déjà vu érzéssel az utcán
A déjà vu jelenség lényege, hogy úgy érezzük: valami már megtörtént.
Fotó: HBRH /  Shutterstock 

A lélek emlékezete: vajon valóban korábbi inkarnációk lenyomata a déjà vu?

Akik hisznek a reinkarnációban, úgy vélik, a déjà vu pillanatai nem mások, mint emléktöredékek előző életeinkből. Egy helyszín, egy személy, egy érzelem vagy hangulat olyan rezgésszinten kapcsolódik a lelkünk múltbeli tapasztalataihoz, hogy a tudat egy pillanatra felidézi az előző inkarnáció élményeit- az ismerősség érzése valójában a lélek emlékezete.

Egyes keleti filozófiák szerint déjà vu élménykor a tudatunk röviden összekapcsolódik a „kollektív tudat tárházával”, vagyis az Akasha Krónikával, ahol minden egyes életünk összes emléke elraktározódik.

A párhuzamos valóságok és nagy sorsfordulók elmélete

A kvantumfizika tanai szerint létezhetnek párhuzamos valóságok, vagyis alternatív idősíkok, ahol a lélek egyszerre több „ életvonalon” különböző döntéseket hoz meg. A déjà vu lehet egy pillanatnyi közös keresztmetszet a különböző idősíkok között, mely egy fontos fordulópontot is jelezhet az életünkben: elképzelhető, hogy jelenlegi életutunk éppen összehangolódik az isteni renddel, vagy nagy horderejű, sorsfordító esemény várható.

Lélektársak és karmikus kapcsolatok felbukkanása

Sok ezoterikus tan úgy tartja, hogy a déjà vu jelenség igen gyakori lélektársakkal vagy sorstársakkal való találkozások esetén. Mikor egy személlyel való találkozás váltja ki a jelenséget, elképzelhető, hogy a két ember múltbeli életekben már kapcsolódott egymással, és lélekszinten felismeri a másikat. Ilyenkor az érzés nem pusztán egy helyhez vagy szituációhoz, hanem a másik személy energiájához kötődik.

Angyali érintés

Egyesek angyali közreműködés jeleként tekintenek a déjà vure. Az őrangyalunk talán ezzel üzen számunkra, hogy jó úton járunk, vagy segítséget kapunk küldetésünk teljesítésében: megmutatja nekünk, hogy a földi síkon túl számtalan dimenziósík van, mely szemmel láthatatlan, de a lelkünkkel érezhető – és pár másodpercre bepillantást nyerhetünk ezekbe a dimenziókba; és talán abba is, hogy az idő lineáris mivolta csupán egy illúzió.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu