"Nem vagy a barátom" – Te tudtad? Gyűlölik egymást a Szex és New York szupersztárjai!

Hat évad, két mozi és egy röpke spin-off sorozat. A Szex és New York mindezt soha nem érhette volna el, hogyha nem lett volna mögötte egy hatalmas rajongói bázis, akik úgy követték a sorozat történéseit, mint valami útmutató könyvet a nagyvárosi élethez. Ne is lepődjünk meg, ha a történéseknek van egy valós íze, mintha ezekhez hasonló sztorikat már láttunk volna a való életben: a sorozat valahány története valóban megtörtént!
A Szex és New York négy harmincas–negyvenes éveiben járó New York-i nő, Carrie Bradshaw, (Sarah Jessica Parker) Samantha Jones, (Kim Cattrall) Charlotte York, (Kristin Davis) és Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) életét követi nyomon, akik a barátság, a szerelem, a szexualitás és a karrier útvesztőiben próbálnak eligazodni a kilencvenes évek végén és kétezres évek eleji nagyvárosi milliőben. A történetet főleg Carrie narrációján keresztül követjük, aki újságíróként saját és barátnői tapasztalataiból ír életmód cikkeket.
A sorozat epizódról epizódra mutatja be a modern randizás kihívásait, házasság és család kérdéseit szemben állva a szingli kultúrával. Mindez tabuk nélkül, őszinte humorral és a nagyvárosi életmód sajátosságaiba részletesen elveszlő stílusával. Olyan mint egy folyamatos párbeszéd a nézőkkel, a rájuk gyakorolt hatása épp oly erős volt mint pont az a reflexió, amit ő róluk alakított ki.
A Szex és New York „ötödik főszereplőjeként” gyakran emlegetik magát New York városát. A szinglik életén kívül a város is fontos szerepet kapott, kvázi mint egy önálló karakter: Manhattan utcái, kávézói, butikjai és ikonikus helyszínei szerves részét képezik a történetnek, és ugyanúgy alakítják a cselekményt és a hangulatot, mint a főszereplők.
Kevesen tudják, de a sztorik jelentős része megtörtént eseményeken alapul, ugyanis Carrie Bradshaw valóban létezik: csak Candace Bushnellnek hívják. Az újságíró 1994-ben kezdte el a Sex and the City című rovatát a New York Observer magazinban. Humoros, önreflektív esszéit a saját és a barátnői életéből később könyvben is megjelentette és az HBO ebből inspirálva indította el a sorozatot, amit mindenki ismer.
A sorozat hivatalos befejezését követően a sztárok külön irányba haladtak, ám lehet számukra jobb is, hogy így történt. A Samanthát alakító Kim Cattrall ugyanis nem bírta Sarah Jessica Parkert és kettejük kellemetlen közhangulata jól lekövethető a későbbi interakcióikon keresztül. Történt például, hogy a második Szex és New York film marokkói forgatásán az egész stáb egy fényűző villában élt, egyedül Cattrall vonult külön szállodába. Egyes források szerint Cattrall a férje miatt akart külön lenni a többiektől, mások szerint viszont azért, mert túl nagy volt a feszültség köztük.
Bár a rajongók sejtették, hogy nincs minden rendben köztük, Cattrall először 2017-ben beszélt arról, hogy valójában soha nem voltak barátok Parkerrel, sőt azt kívánta, bárcsak kedvesebb lett volna vele. A felé irányuló kritikákat Sarah Jessica Parker teljes mértékben tagadta, elmondása szerint ő nem így élte meg a kapcsolatukat.
Az esetet 2018-ban végleg elmérgesedett. Ebben az évben halt meg Kim Cattrall testvére és a halálhírt követően Parker együttérzését közölte a közösségi médiában. Cattrall válasz posztjában nem volt köszönet:
Hadd legyek az eddiginél világosabb. Nem vagy a családom tagja. Nem vagy a barátom. Utoljára írom le, ne használd ki a tragédiánkat, hogy megerősítsd a jó kislány imázsodat.
Emiatt a tervezett harmadik Szex és New York filmet teljesen lefújták és a sorozat hivatalos visszatérésében Kim Cattrall így már — érthető okokból — nem kapott fontos szerepet. Egy röpke epizód erejére azonban megenyhült a szíve és sikerült visszahívni őt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.