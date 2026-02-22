"Nem vagy a barátom" – Te tudtad? Gyűlölik egymást a Szex és New York szupersztárjai!

Hat évad, két mozi és egy röpke spin-off sorozat. A Szex és New York mindezt soha nem érhette volna el, hogyha nem lett volna mögötte egy hatalmas rajongói bázis, akik úgy követték a sorozat történéseit, mint valami útmutató könyvet a nagyvárosi élethez. Ne is lepődjünk meg, ha a történéseknek van egy valós íze, mintha ezekhez hasonló sztorikat már láttunk volna a való életben: a sorozat valahány története valóban megtörtént!

A Szex és New York szereposztása már önmagában elviszi a showt (Fotó: ZUMA/Northfoto)

A Szex és New York ötödik karaktere maga a város, amelyben játszódik

A Szex és New York négy harmincas–negyvenes éveiben járó New York-i nő, Carrie Bradshaw, (Sarah Jessica Parker) Samantha Jones, (Kim Cattrall) Charlotte York, (Kristin Davis) és Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) életét követi nyomon, akik a barátság, a szerelem, a szexualitás és a karrier útvesztőiben próbálnak eligazodni a kilencvenes évek végén és kétezres évek eleji nagyvárosi milliőben. A történetet főleg Carrie narrációján keresztül követjük, aki újságíróként saját és barátnői tapasztalataiból ír életmód cikkeket.

A sorozat epizódról epizódra mutatja be a modern randizás kihívásait, házasság és család kérdéseit szemben állva a szingli kultúrával. Mindez tabuk nélkül, őszinte humorral és a nagyvárosi életmód sajátosságaiba részletesen elveszlő stílusával. Olyan mint egy folyamatos párbeszéd a nézőkkel, a rájuk gyakorolt hatása épp oly erős volt mint pont az a reflexió, amit ő róluk alakított ki.

A Szex és New York „ötödik főszereplőjeként” gyakran emlegetik magát New York városát. A szinglik életén kívül a város is fontos szerepet kapott, kvázi mint egy önálló karakter: Manhattan utcái, kávézói, butikjai és ikonikus helyszínei szerves részét képezik a történetnek, és ugyanúgy alakítják a cselekményt és a hangulatot, mint a főszereplők.

Készült valós események alapján (?)

Kevesen tudják, de a sztorik jelentős része megtörtént eseményeken alapul, ugyanis Carrie Bradshaw valóban létezik: csak Candace Bushnellnek hívják. Az újságíró 1994-ben kezdte el a Sex and the City című rovatát a New York Observer magazinban. Humoros, önreflektív esszéit a saját és a barátnői életéből később könyvben is megjelentette és az HBO ebből inspirálva indította el a sorozatot, amit mindenki ismer.