Mennyire emlékszel a Szex és New Yorkra? Sorozat kvízünkből kiderül!

Újabb sorozat kvízzel készültünk, melyben ezúttal a Szex és New York hat évada és a filmek is terítékre kerültek. Carrie Bradshaw és barátnőinek ügyetlen kalandjai máig hatalmas kultusznak örvendnek, így minden bizonnyal a mai napig lesz, aki az összes kérdésre tudja a választ. Te közéjük tartozol?

A Szex és New York szereposztása elidegeníthetetlen részévé vált a sorozatnak (Fotó: ZUMA/Northfoto)

Szex és New York kvíz: Tudod-e, ki a történetek eredeti írója?

A sorozat négy harmincas-negyvenes éveiben járó New York-i nő, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) és Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) életét követi nyomon, akik a barátság, a szerelem, a szexualitás és a karrier útvesztőiben próbálnak eligazodni a kilencvenes évek végi és kétezres évek eleji nagyvárosi miliőben. A történetek jelentős része valós sztorikból fakadnak, hogy kitől, azt nem mondhatjuk el, mert a kvíz első kérdése rá vonatkozik.

A Szex és New York epizódok bemutatják a modern randizás kihívásait, a házasság és a család kérdéseit szemben állva a szingli kultúrával. Mindez tabuk nélkül, őszinte humorral és a nagyvárosi életmód sajátosságaiban részletesen belemenő stílusával. Sokan pont ezért kedvelték meg, a felállított tükör pont annyira azonosulható volt, amennyire szórakoztató is egyben. Valahol kár is, hogy a forgatások hangulatai nem voltak felhőtlenek. A sorozatot követő nyilvános balhék miatt az egyik színésznő már biztos, hogy nem tér vissza teljes értékű karakterként.