Halmozod az élményeket, vagy mindig mindent újrakezdesz? Tesztünkből kiderül, milyen az életstílusod

A döntéseidet és a kapcsolódásaidat is befolyásolja az életstílusod.

A személyiségteszt segít feltérképezni, milyen mintázat dominál benned.

A temperamentumok ősi térképe megmutatja, honnan ered a négytípusos felosztás.

A személyiségteszt megmutatja, milyen „üzemmódban” működsz éppen. Az életmódod nemcsak a döntéseidet formálja, hanem azt is, hogyan reagálsz a változásokra, hogyan kapcsolódsz másokhoz, és mennyire érzed jól magad a bőrödben. Néha egy-egy váratlan helyzetből derül ki, mennyire vagy kalandvágyó vagy éppen óvatos megfigyelő. Érdemes időnként feltérképezni, te milyen stílusban éled az életed, mert abból sok mindenre fény derülhet – erősségekre, vakfoltokra, visszatérő mintákra.

A személyiségtesztből kiderül, milyen úton jársz jelenleg

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Személyiségteszt: neked milyen az életstílusod?

Vajon te milyen úton jársz a jelenlegi életszakaszodban? Hogy milyen az életstílusunk, az az évek során velünk együtt változik. Van, amikor csak a munkának élünk, máskor elcsendesedünk és elvonulunk a világ elől, máskor hedonista módon vetjük bele magunkat az élvezetekbe. Ezekben mind van lehetőségünk az önismeretünk fejlesztésére és a fejlődésre. Olvasd el az alábbi kérdéseket és mindegyik esetében írd fel egy papírra annak a válasznak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád, hogy kiderüljön: te épp milyen életszakaszban tartasz.

1. Hogyan tervezed a hétvégéidet?

A) Mindig van egy új hely, új élmény, amit kipróbálnék.

B) A megszokott rutinokhoz ragaszkodom – minden úgy jó, ahogy van.

C) Általában nagy terveim vannak, aztán mindig újragondolom azokat.

D) Figyelem, mire van szükségem – az aktuális hangulatom dönt.

2. Mit teszel, ha kapsz egy váratlan lehetőséget utazásra?

A) Azonnal igent mondok!

B) Csak akkor vállalom, ha mindent előre meg tudok szervezni.

C) Hezitálok, újratervezem, döntök, aztán lehet, hogy az utolsó percben mégis meggondolom magam.

D) Végiggondolom csendben, hogy tényleg ezt szeretném-e.

3. Hogyan reagálsz egy változásra a munkahelyeden?

A) Imádom! Izgalom, új kihívás!

B) Stresszes, de ha kialakul a rend és megszokom, akkor jól leszek.

C) Egyszerre érzem lelkesítőnek és nyomasztónak – hullámzom.

D) Visszahúzódva figyelem, hogyan alakulnak a dolgok.