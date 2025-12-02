Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Személyiségteszt: melyik a kedvenc sorozatod? Ezt árulja el rólad

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 10:45
kedvenc sorozatszemélyiségteszt
Itt az idő, hogy lehulljon a lepel. Töltsd ki a személyiségtesztünket, hogy megtudd mit árul el rólad a kedvenc sorozatod! Hidd el, meg fogsz döbbenni!
Kelemen Dorina
Gondolkoztál már valaha azon vajon miért is lett az a bizonyos sorozat a kedvenced? Itt az idő, hogy kiderüljön, mit is árul el rólad a kedvenc sorozatod! Töltsd ki a személyiségtesztet!

Egy nő a kanapén ül, épp TV-t néz, ő már kitöltötte a személyiségtesztet.
Személyiségtesztünkből most kiderül mit árul el rólad a kedvenc sorozatod!
Fotó: PH888
  • Személyiségteszt útmutató.
  • Személyiségteszt kérdések.
  • A személyiségteszt eredményei.

Személyiségteszt: most kiderül, mit árul el rólad a kedvenc sorozatod

Mindössze annyi a dolgod, hogy megválaszolod a kérdéseket, összeszámolod melyik betűből lett a legtöbb, majd elolvasd a végeredményt.

Melyik régi sorozatot néznéd újra bármikor?

A) Vészhelyzet  

B) Dallas  

C) Klinika

D) Szomszédok

Melyik sorozat világába költöznél be szívesen?

A) Beverly Hills 90210

B) X-akták  

D) Grace klinika

C) Baywatch

Melyik ikonikus karakter áll hozzád a legközelebb?

A) Jockey Ewing a Dallasból

B) Magnum  

C) Meredith a Grace klinikából

D) Julcsi, a Szomszédokból

Melyik régi klasszikust ajánlanád egy nosztalgikus hétvégéhez?

A) A farm, ahol élünk  

B) A szívek szállodája  

C) A dadus

D) Rém rendes család

Melyik karakterhez mennél feleségül?

A) Bobby Ewinghoz a Dallasból

B) Vágási Ferihez a Szomszédokból

C) Derek Shepherdhöz a Grace klinikából

D) Charles Philip Ingalls-hez 

Egy nő miután kitöltötte a személyiségtesztet épp összeszámolja z eredményét.
Töltsd ki a személyiségtesztünket, hogy többet megtudj önmagadról!
Fotó: Prostock-studio

Lássuk az eredményeket:

Ha többnyire A válaszokat jelöltél:  

Érzelmes és gondoskodó típus vagy, a válaszaidból kiderül, hogy szereted az emberközeli történeteket. Jó megfigyelő vagy, a környezeted gyakran támaszkodik rád. Te vagy a biztos pont sokak életében.  

Ha többnyire B válaszokat jelöltél:

A titkok, rejtélyek és váratlan fordulatok vonzanak. A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaidból jól látszik, hogy nyitott vagy a különlegesre, és mindig szeretnéd megérteni a dolgok hátterét. Kicsit kívülálló, de nagyon intuitív személyiség vagy.

Ha többnyire C válaszokat jelöltél:

Mit árul el rólad a teszt eredménye? Azt, hogy téged a leleményesség és az intelligencia jellemez. Olyan ember vagy, aki mindig megtalálja a megoldást, és szereti használni a kreatív gondolkodását. Határozott, de humoros típus.

Ha többnyire D válaszokat jelöltél:

A személyiségteszt eredményéből jól látszik, hogy te egy igazán szórakoztató ember lehetsz, a személyiséged nagyon pozitív. Közvetlen és társaságkedvelő ember vagy, aki szeret nevetni és másokat is jókedvre deríteni. Imádod a különleges karaktereket és a jó hangulatot. 

Hallgass relaxációs zenét, hogy jobban elmélyedj a személyiségedben:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

