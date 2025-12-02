Személyiségteszt: melyik a kedvenc sorozatod? Ezt árulja el rólad

Gondolkoztál már valaha azon vajon miért is lett az a bizonyos sorozat a kedvenced? Itt az idő, hogy kiderüljön, mit is árul el rólad a kedvenc sorozatod! Töltsd ki a személyiségtesztet!
Mindössze annyi a dolgod, hogy megválaszolod a kérdéseket, összeszámolod melyik betűből lett a legtöbb, majd elolvasd a végeredményt.
A) Vészhelyzet
B) Dallas
C) Klinika
D) Szomszédok
A) Beverly Hills 90210
B) X-akták
D) Grace klinika
C) Baywatch
A) Jockey Ewing a Dallasból
B) Magnum
C) Meredith a Grace klinikából
D) Julcsi, a Szomszédokból
B) A szívek szállodája
C) A dadus
D) Rém rendes család
A) Bobby Ewinghoz a Dallasból
B) Vágási Ferihez a Szomszédokból
C) Derek Shepherdhöz a Grace klinikából
D) Charles Philip Ingalls-hez
Érzelmes és gondoskodó típus vagy, a válaszaidból kiderül, hogy szereted az emberközeli történeteket. Jó megfigyelő vagy, a környezeted gyakran támaszkodik rád. Te vagy a biztos pont sokak életében.
A titkok, rejtélyek és váratlan fordulatok vonzanak. A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaidból jól látszik, hogy nyitott vagy a különlegesre, és mindig szeretnéd megérteni a dolgok hátterét. Kicsit kívülálló, de nagyon intuitív személyiség vagy.
Mit árul el rólad a teszt eredménye? Azt, hogy téged a leleményesség és az intelligencia jellemez. Olyan ember vagy, aki mindig megtalálja a megoldást, és szereti használni a kreatív gondolkodását. Határozott, de humoros típus.
A személyiségteszt eredményéből jól látszik, hogy te egy igazán szórakoztató ember lehetsz, a személyiséged nagyon pozitív. Közvetlen és társaságkedvelő ember vagy, aki szeret nevetni és másokat is jókedvre deríteni. Imádod a különleges karaktereket és a jó hangulatot.
