Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Agyműködésről személyiségtesztet végző fiatal nő

Személyiségteszt: melyik állatot veszed először észre? Meglepő titkot árul el az agyadról

személyiségteszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 09:15
agyféltekedominanciapszichológia
A bal és a jobb agyféltekénk nem egyformán működik. A gondolkodásmódunkat sokszor az határozza meg, melyik oldalunk aktívabb. Ennek alapján hoztunk egy játékos személyiségtesztet, amelyből kiderítheted, neked melyik agyféltekéd az aktívabb.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Roger W. Sperry pszichobiológus, Nobel-díjas kutató mutatott rá először arra, hogy a bal és a jobb agyfélteke másképpen működik, és sokszor az határozza meg a gondolkodásunkat, melyik oldal aktívabb. Felfedezései nyomán rengeteg olyan személyiségteszt született, amely segít feltérképezni, hogyan látjuk a világot és milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk.

Személyiségtesztet kitöltő fiatal nő
Ez a személyiségteszt az agyad működéséről árulkodik
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Agy-teszt: neked melyik agyféltekéd az aktívabb? Derítsd ki játékos személyiségtesztünkből!

A két agyfélteke nem azonos módon működik. A jobb félteke a test bal oldalát, a bal pedig a jobb oldalt irányítja. A bal agyfélteke inkább a nyelvért, a logikus gondolkodásért, a számolásért, valamint a tudományos, elvont fogalmak feldolgozásáért felel. A jobb oldal ezzel szemben a minták és formák felismerésében, az arcok megjegyzésében, a művészi érzékben, a humorban, a zenében, a mozgásban, a képzelőerőben és a térbeli tájékozódásban játszik főszerepet. 

Hoztunk egy játékos önismereti feladatot, amelyből kiderül, nálad melyik agyfélteke a domináns. Nézz rá a képre: melyik állatot veszed észre először? A válaszod sokat elmond a gondolkodásodról.

Tigrisfej

Ha először a tigrist vetted észre, nagy valószínűséggel a bal agyféltekédet használod gyakrabban. Szeretsz rendszerben gondolkodni, szereted a rendezettséget, és akkor érzed magad biztonságban, ha átlátod a helyzeteket. Problémamegoldásban inkább a logikádra támaszkodsz és ritkán hagyod, hogy az érzelmeid irányítsanak.

Jellemzőid:

  • szeretsz előre tervezni;
  • pontos vagy, tisztán látod a céljaidat;
  • racionálisan közelítesz mindenhez;
  • gyorsan átlátod a logikai összefüggéseket;
  • a földön jársz, és reális elvárásaid vannak.

Majom

Ha a majmot vetted észre először, téged inkább a jobb agyféltekéd irányít. Tele vagy ötletekkel, szereted a kreatív megoldásokat, és sokszor inkább a megérzéseidre hagyatkozol. Álmodozó alkat vagy, ami csodás, de nem árt, ha nem veszel el teljesen a gondolataidban.
Jellemzőid:

  • spontán vagy, könnyen kilépsz a megszokott keretekből;
  • érzelmes típus vagy, sok minden megérint;
  • jól bánsz a kreatív, művészi, vizuális dolgokkal;
  • az intuícióid alapján döntesz;
  • az álmaidért élsz.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu