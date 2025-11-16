Személyiségteszt: melyik állatot veszed először észre? Meglepő titkot árul el az agyadról

Roger W. Sperry pszichobiológus, Nobel-díjas kutató mutatott rá először arra, hogy a bal és a jobb agyfélteke másképpen működik, és sokszor az határozza meg a gondolkodásunkat, melyik oldal aktívabb. Felfedezései nyomán rengeteg olyan személyiségteszt született, amely segít feltérképezni, hogyan látjuk a világot és milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk.

Ez a személyiségteszt az agyad működéséről árulkodik

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Agy-teszt: neked melyik agyféltekéd az aktívabb? Derítsd ki játékos személyiségtesztünkből!

A két agyfélteke nem azonos módon működik. A jobb félteke a test bal oldalát, a bal pedig a jobb oldalt irányítja. A bal agyfélteke inkább a nyelvért, a logikus gondolkodásért, a számolásért, valamint a tudományos, elvont fogalmak feldolgozásáért felel. A jobb oldal ezzel szemben a minták és formák felismerésében, az arcok megjegyzésében, a művészi érzékben, a humorban, a zenében, a mozgásban, a képzelőerőben és a térbeli tájékozódásban játszik főszerepet.

Hoztunk egy játékos önismereti feladatot, amelyből kiderül, nálad melyik agyfélteke a domináns. Nézz rá a képre: melyik állatot veszed észre először? A válaszod sokat elmond a gondolkodásodról.

Tigrisfej

Ha először a tigrist vetted észre, nagy valószínűséggel a bal agyféltekédet használod gyakrabban. Szeretsz rendszerben gondolkodni, szereted a rendezettséget, és akkor érzed magad biztonságban, ha átlátod a helyzeteket. Problémamegoldásban inkább a logikádra támaszkodsz és ritkán hagyod, hogy az érzelmeid irányítsanak.

Jellemzőid:

szeretsz előre tervezni;

pontos vagy, tisztán látod a céljaidat;

racionálisan közelítesz mindenhez;

gyorsan átlátod a logikai összefüggéseket;

a földön jársz, és reális elvárásaid vannak.

Majom

Ha a majmot vetted észre először, téged inkább a jobb agyféltekéd irányít. Tele vagy ötletekkel, szereted a kreatív megoldásokat, és sokszor inkább a megérzéseidre hagyatkozol. Álmodozó alkat vagy, ami csodás, de nem árt, ha nem veszel el teljesen a gondolataidban.

Jellemzőid:

spontán vagy, könnyen kilépsz a megszokott keretekből;

érzelmes típus vagy, sok minden megérint;

jól bánsz a kreatív, művészi, vizuális dolgokkal;

az intuícióid alapján döntesz;

az álmaidért élsz.

