Okosabb vagy, mint egy hároméves? Megbirkózol ezzel az IQ-teszttel?

Ez a klasszikus, színes, fából készült építőjáték valószínűleg ott hevert a te gyerekszobád padlóján is, és ma is megtalálható szinte minden óvodában. Úgy tűnik, gyerekjáték lesz a megoldás is, hiszen csak néhány karikát egymásra pakolni... de vajon felnőtt fejjel is olyan egyértelmű a dolog? Tedd próbára magad ezzel az IQ-teszttel!
Nézd meg alaposan a fenti képet. A feladat pofonegyszerűnek tűnik, de hidd el, sok felnőtt agyát megizzasztja egy pillanatra. A felső sorban négy színes piramist látsz oldalnézetből. Az alsó sorban pedig négy koncentrikus körökből álló „céltáblát” látsz, amelyek a piramisok felülnézeti képei. A te feladatod, hogy összepárosítsd a piramisokat a hozzájuk tartozó felülnézettel.
Nézd meg még egyszer alaposan ezen a retro gyerekjátékon a piramisok csúcsait és az alapjukat alkotó színeket. Ha megvan a megodlás, már csak a felső sorral kell párosítanod őket.
A legtöbben elvéreznek a C és a D piramisnál, mert mindkettőben van kék és zöld, csak épp nem mindegy, hogy a kék a piramis alján (mint a C-nél, tehát a külső kör kék) vagy a tetején (mint a D-nél, tehát a legbelső pont kék) helyezkedik el.
Ha elsőre eltaláltad mindet, gratulálok: a térlátásod még nem adta meg magát a mindennapi rossz szokások ellenére.
A titok nyitja a szisztematikus elemzés. Ha képes vagy rétegenként lebontani a látványt és nem hagyod, hogy a színek vibrálása belevigyen a málnásba, akkor te leszel az, aki végül nevetve oldja meg a rejtélyt.
A-3
B-4
C-1
D-7
Ha elsőre nem ment, ne dőlj a kardodba, inkább tekintsd ezt egy figyelmeztetések, hogy fejlesztened kell a figyelmedet.
