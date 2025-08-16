UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Személyiségteszt: tudd meg, melyik kutyafajta illik hozzád a személyiséged alapján

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 12:45
Nem minden kutya illik minden gazdihoz. Ez a személyiségteszt segít megtalálni a hozzád legjobban passzoló társat.
Bors
A szerző cikkei

A jó kutya–gazdi kapcsolat alapja a hasonló habitus. Ez a személyiségteszt abban segíthet, hogy ne csak a külcsín vagy egy hirtelen fellángolás, hanem a saját életstílusod és jellemed alapján alapján válassz kutyát.

Személyiségteszt: tudd meg, melyik kutyafajta illik hozzád a személyiséged alapján
Fotó: Julia Suhareva /  Shutterstock 

Augusztus 16. a hontalan állatok világnapja. Ez az a nap, amikor különösen fontos felhívni a figyelmet arra, hogy rengeteg kutya és macska várja menhelyeken, hogy szerető otthonra találjon. Ha új négylábú társat keresel, érdemes az örökbefogadást is fontolóra venni.  

Bár a menhelyeken ritkán találni fajtatiszta kutyát, a különböző jellemvonások itt is éppúgy számítanak. Ez a személyiségteszt abban is segítségedre lehet, hogy átgondold, milyen típusú kutya illene hozzád leginkább; így a menhelyen is könnyebb olyan kutyát találni, amivel egyeznek például a mozgásigényeitek.

Melyik kutyafajta a te tökéletes párod? 

Kutyát választani nem csak arról szól, melyik a legaranyosabb kölyök a kennelben. Más fajta illik egy sportos, mindig úton lévő gazdihoz, és más egy nyugodt, otthonülős típushoz. Ez a személyiségteszt nem tudja helyetted meghozni a döntést, de segít abban, hogy tudd, milyen zempontokat vegyél figyelembe, ha négylábú társat választasz magadnak. 

Személyiségteszt: melyik kutyafajta illik hozzád?

Válaszolj a teszt kérdéseire, és számold meg, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet!

  1. Hogyan indítod a napod? 
    A) Lassú reggeli, kávé, nyugi. 
    B) Reggeli futás vagy séta. 
    C) Gyors készülődés és indulás a dolgodra. 
  2. Mennyi szabadidőd van hétköznap? 
    A) Inkább esténként jut időm. 
    B) Napközben is bőven. 
    C) Változó, egyik nap több, másik kevesebb. 
  3. Mit szeretsz csinálni hétvégén? 
    A) Otthon pihenni vagy barátokat fogadni. 
    B) Túrázni, kirándulni, új helyeket felfedezni. 
    C) A városban programozni, a közeli parkban vagy kiállításokra, piacra járni. 
  4. Milyennek mondanád a lakókörnyezeted? 
    A) Lakás csendes környéken. 
    B) Kertes ház, sok zölddel. 
    C) Városi lakás, park a közelben. 
  5. Hogyan reagálsz a hangos zajokra? 
    A) Zavar, inkább a csendet keresem. 
    B) Nem probléma, hozzászoktam. 
    C) Attól függ, milyen helyzetben vagyok. 
  6. Mennyire szeretsz sportolni? 
    A) Néha-néha megjön a kedvem. 
    B) Heti többször, aktívan. 
    C) Néha igen, de nem rendszeresen. 
  7. Mit gondolsz a kutyaiskoláról? 
    A) Hasznos, de nem minden fajtának kell. 
    B) Elengedhetetlen, imádok tanítani. 
    C) Jó dolog, ha a kutya könnyen tanul. 
  8. Mennyire fontos, hogy a kutya jó házőrző legyen? 
    A) Nem elsődleges szempont. 
    B) Nagyon fontos, hogy biztonságot adjon. 
    C) Jó, ha figyel, de nem prioritás. 
  9. Mennyire zavar, ha a kutya sokat vedlik? 
    A) Zavar, szeretem a tiszta lakást. 
    B) Nem érdekel, megszokható. 
    C) Bizonyos mértékig elviselem. 
  10. Milyen gyorsan barátkozol új emberekkel? 
    A) Idő kell, mire felengedek. 
    B) Gyorsan, könnyen kapcsolódok. 
    C) Közepesen, inkább a szituációtól függ. 

Értékelés 

Többségben A válasz: Francia bulldog

személyiségteszt, francia, bulldog, kutya, kutyafajta
Többségben A válasz: Francia bulldog
Fotó: Ermolaev Alexander /  Shutterstock 

Nyugodt, kedves, nem igényel maratoni sétákat, de mindig ott lesz melletted. Ideális társ csendesebb, városi élethez. 

Többségben B válasz: Ausztrál juhászkutya

személyiségteszt, kutyafajta, ausztrál, juhász, kutya
Többségben B válasz: Ausztrál juhászkutya
Fotó: SubertT /  Shutterstock 

Okos, energikus, szeret tanulni, és imád aktív programokon részt venni. Akkor passzol hozzád, ha sok mozgást és közös munkát tudsz biztosítani neki. 

Többségben C válasz: Labrador retriever

személyiségteszt, labrador, retriver, kutyafajta
Többségben C válasz: Labrador retriever
Fotó: BushAlex /  Shutterstock 

Barátságos, alkalmazkodó, jól kijön emberekkel és más állatokkal is. Jól érzi magát városban és természetben egyaránt. 

Fontos: ez a teszt játékos formában ad ötletet, de nem helyettesíti a felelős döntést. A napi szükségletei, mozgásigénye és egészségügyi ellátása folyamatos odafigyelést kíván. Mielőtt hazaviszel egy kutyát, alaposan nézz utána a fajta igényeinek, költségeinek, egészségügyi kockázatainak és annak, hogy az életmódod valóban biztosítani tudja-e számára a boldog, biztonságos éveket. 

A hontalan állatok világnapja minden év augusztusának harmadik szombatján van. A videó elmagyarázza a probléma gyökerét és megoldási javaslatokat is kínál:

Tölts ki még több tesztet:

 

