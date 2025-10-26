BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Az igazi stílus a részletekben rejlik – Ilyen parfüm illik valójában a megjelenésedhez

Az igazi stílus a részletekben rejlik – Ilyen parfüm illik valójában a megjelenésedhez

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 08:15
illatdivatparfüm
A frizura, az öltözködés és a smink mind az önkifejezés eszközei, az illatról azonban már sokkal ritkábban esik szó. Pedig egy jól megválasztott parfüm kitűnően tükrözheti a személyiségedet. Cikkünkből ezért megtudhatod, melyik illat passzol igazán a stílusodhoz!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A szettedtől kezdve a kiegészítőkig, minden egyes döntésed belső éned kivetülése. Nincs ez másképp a parfümöddel sem, ami még jobban megmutathatja, ki is vagy valójában, persze, ha jó döntést hozol. Amennyiben arra vágysz, hogy igazán mély benyomást kelts másokban, segítünk neked kiválasztani a stílusodhoz tökéletesen passzoló illatot!

Fiatal lány, aki parfümöt fúj magára
Egy jól megválasztott parfüm jól tükrözi a személyiségedet!
Fotó: Tatiana Meteleva /  GettyImages

Ilyen parfüm illik a legjobban a megjelenésedhez – Így válassz

A parfüm sokkal több, mint egy kellemes illat, hiszen kiegészítheti az öltözékedet és segíthet teljesebb képet adni magadról. Akár a kifinomult elegancia híve vagy, akár a merészebb divatért rajongsz, biztosan megtalálod a hozzád legjobba passzoló parfümöt!

  • A klasszikus, minimalista darabok híveinek

Amennyiben odavagy azokért a darabokért, amik sosem mennek ki a divatból, – mint a fehér ingek, a letisztult ruhák vagy a blézerek – parfümödnek is eleganciát kell tükröznie. Válassz olyan illatot, ami nem túl merész, ilyen a pézsma és a citrusos aroma is.

  • A divatdiktátoroknak, akik a legújabb trendeket viselik

Merészség és a trendek iránti rajongás jellemzi legjobban a ruhatáradat? Akkor a parfümödnek pont olyan bevállalósnak kell lennie, mint amilyen te vagy. Dönts olyan egzotikus jegyekkel felruházott illat mellet, mint a pacsuli vagy a borostyán.

  • A legnagyobb romantikusoknak, akik rajonganak a virágmintáért

Ha egy álmodozó kislány veszett el benned, aki odavan a pasztellszínekért és a virágmintáért, olyan illatot kell választanod, ami tükrözi “a felhők fölött 3 méterrel járó” személyiségedet. A könnyed virágos illatok ezért tökéletesek számodra, mint a rózsa vagy a jázmin.

Elegáns nő, aki finom parfümöt visel
Ha a klasszikus darabok híve vagy, válassz pézsma vagy citromos illatú parfümöt!
Fotó: Svitlana Sokolova /  Shutterstock 
  • Az extrém, szakadt farmeres lázadóknak

Ha rajongsz az extrém megjelenésért, mint a bőrdzsekik, a szakadt farmerek és a nem mindennapi csizmák, válogass olyan termékek közül, amelyek füstös jegyeket viselnek vagy akár sötét összetevőket tartalmaznak, mint például a fekete ribizli.

  • A bohém, szabad szellemeknek

Imádod a maxiruhákat és szinte az egész ruhatáradat a földszínek jellemzik, a kiegészítőkből pedig Dunát lehetne rekeszteni? Ez esetben olyan parfümre lesz szükséged, ami szimbolizálja a szabadság iránti vágyad. Az olyan természetes illatok, mint a pacsuli vagy a vanília tökéletesen fognak illeni hozzád.

Az alábbi videóban szakértő fedi fel az illatok elsöprő erejét:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu