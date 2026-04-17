Személyiségtesztben szereplő kép egy nőről bevásárlás közben

Spórolsz, költekezel, vagy tudatos vagy? Ezt árulja el rólad a vásárlási szokásod

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 06:45
Míg sokaknak a boltba járás egyet jelent a kínszenvedéssel, mások teljesen feltöltődnek tőle. Te melyik típusba tartozol? Derítsd ki ezzel a nem mindennapi személyiségteszttel, hogy a vásárlási szokásod alapján milyen ember vagy! Hidd el, az eredmény még téged is meglephet.
Lévaffy Luna
  • Ez a személyiségteszt egy olyan szokáson alapul, amelyet kivétel nélkül szinte mindenki űz.
  • A vásárlási szokásaid alapján olyan tulajdonságokra deríthetsz fényt, amelyek korábban lehet, fel sem tűntek.
  • Ezeknek a tulajdonságoknak a tudatosításával nagyobb önismeretre tehetsz szert.

A bevásárlás egy olyan tevékenység, amelyet szinte mindenki űz, csak kicsit másként. Vannak, akik imádják, és olyanok is, akik utálják; ennek ellenére a napi teendők elengedhetetlen része. A következő személyiségteszt segítségével megtudhatod, mit árul el rólad a bevásárlási szokásod!

Fogyasztói személyiségteszt: te milyen ember vagy a vásárlási szokásod alapján?

Azt mondják, hogy az öltözködésünk, a frizuránk, a parfümünk, a szokásaink, sőt még az általunk leggyakrabban küldött emoji is rengeteget elárulhat rólunk. A tudomány szerint mindemellett a vásárlási szokásunk is elképesztő dolgokat tárhat fel a személyiségünkről. Az alábbiak közül válaszd ki azt a vásárló típust, akivel a leginkább azonosulsz, és olvasd el, mit árul el ez rólad!

Aki a prémium cikkeket részesíti előnyben

Mindig tisztában vagy a trendekkel és csak a megfelelő márkára vagy hajlandó pénzt költeni. Ha például hajápolóra van szükséged, biztosan a fodrászodtól veszed meg, a négylábú kedvenceid pedig csak prémium eledelt kapnak. Mindez azt árulja el rólad, hogy sokat adsz mások véleményére, emellett rengeteg energiát fektetsz abba, hogy elérd az álmaid, legyen szó karrierről vagy éppen az otthonodról.

Aki elképesztően unja az egészet

Te is a türelmetlen vásárlók táborát erősíted, akik arra koncentrálnak, hogy valahogy túlessenek az egészen? Ha céltudatosan lépsz be a boltba és egy olyan termék mellett teszed le a voksod, amely legalább részben megfelel az igényeidnek, akkor egy gyors észjárású és nagyon gyakorlatias ember vagy.

Aki rendkívül módszeres

Képes vagy sokáig bogarászni a címkéket azért, hogy megtaláld a legtökéletesebb terméket? Akkor szeretsz elveszni a részletekben, mindemellett hatalmas türelem jellemző rád. Elképesztően tehetséges vagy a tervezésben, ezért mindig eléred a célod, emellett hűséges barát és társ vagy.

Aki örök hűséget fogadott

Téged csak a kedvenc boltjaidban lehet látni, amelyeknek a kuponjait is lelkesen gyűjtöd? Ez esetben rendkívül hűséges típus vagy, aki szereti a szervezettséget, ezért sosem tér el a tervtől. Nagyon jól fel tudod mérni a helyzeteket, ezáltal képes vagy nagyszerű döntéseket hozni.

Aki ügyel a takarékosságra

Utálod szórni a pénzt, ezért állandóan az akciókat és leárazásokat lesed, a vadászat pedig lázba is hoz? Ez azt mutatja, hogy kitűnően tárgyalsz és nagyon meggyőző tudsz lenni, téged viszont szinte lehetetlen manipulálni.

Aki mindig listát vezet

Ha mindig készítesz egy jegyzetet, mielőtt boltba indulsz, és csak azt veszed meg, ami szerepel rajta, akkor valószínűleg nagyszerű vezető vagy, aki tisztában van azzal, hogyan kell összeállítani egy tökéletes listát. Emellett pontosság és kitűnő szervezőképesség jellemző rád.

Aki a tevékenységre hobbiként tekint

Lételemed a vásárlás, amit szinte sportként űzöl. Még a tévé előtt is képes vagy az oldalakat böngészni, hátha landol valami a virtuális kosaradban. Ez azt jelzi, hogy egy igazán impulzív személyiség vagy, akinek könnyű megragadni a figyelmét. Továbbá rendkívüli kreativitás jellemző rád, miközben megtestesíted a tökéletes barát fogalmát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
