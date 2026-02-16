Ezt árulja el rólad az, ahogyan a könyveket olvasod – személyiségteszt

Miről árulkodnak az olvasási szokásaid? Lássuk az eredményeket!

1 KREATÍV ÉS VIZUÁLIS

Számodra a könyv nem egy érinthetetlen tárgy, hanem élő és használni való felület. Az élet más területein is szeretsz nyomot hagyni, lételemed a rendszerezés, a jelölés, mindenütt post it halmok, feliratok és jegyzetek vesznek körül. Elemző és vizuális személyiség vagy, akinek fontosak az emlékeztetők. Emellett kreativitás jellemez, és az egyedi megoldások híve vagy.

2 LAZA ÉS KÍVÁNCSI

Könnyedén osztod meg a figyelmed vagy gondolkodsz egyszerre több síkon, és ez egyáltalán nem zavar össze. Rugalmasan állsz az élet dolgaihoz, rengeteg minden érdekel, erős benned a kíváncsiság, imádsz új ismereteket szerezni, ugyanakkor nem kötelezed el magad egyetlen területen. Sokoldalúságodat és nyitottságodat mások is észreveszik.

3 MEGFONTOLT ÉS ÖSSZESZEDETT

Az olvasás neked nemcsak élvezet, hanem ritmus és rendszer is. Fontosak számodra a keretek, például a konkrét lezárások. Célorientált és kitartó típus vagy, aki örömét leli abban, sőt imádja, ha kipipálhatja a teendők listáján az egyes pontokat. Valószínűleg visszafogott, fegyelmezett és megbízható személyiség vagy, aki általában előre tervez, és ritkán hagy bármit is félbe.

4 INTUITÍV ÉS KÖNNYED

Neked az olvasás nem kötelezettség, hanem egy hangulatos tevékenység. Hasonlóan állsz az életed egyéb területeihez is, a dolgok jönnek és mennek, a hullámzásban leled meg az örömöd. Nem okoz frusztrációt, ha bármit is félbehagysz, inkább a megérzéseidre hallgatsz, semmint a szabályokra. Hiszed, hogy mindennek eljön az ideje, főleg mert rugalmas és intuitív alkat vagy.

5 NYUGODT ÉS RÁÉRŐS

Nem kapkodsz vagy versenyzel másokkal, és ahelyett hogy kényszeresen letudnád a teendőidet, nyugodtan és fesztelenül állsz mindenhez. Elfogadó, türelmes típus vagy, és nemcsak másokkal, hanem elsősorban magaddal is. Sosem ostorozod a személyed amiatt, ha valamivel lassan haladsz. Szereted a biztonságot és azt is, ha a saját tempódban végezheted el a feladataidat. Higgadt természet jellemez.

6 KONTROLLÁLÓ ÉS ELŐRELÁTÓ

A legfontosabb számodra a biztonság és az előrelátás. Ha tudod, mi vár rád, nem érzel kényelmetlenséget, nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb tudsz lenni, hiszen az előtted álló útra koncentrálhatsz. Tudatos, ám bizonyos szinten kissé kontrolláló vagy, ez azonban önreflexióval párosul. Nem a meglepetések, hanem az értelem és az összefüggések éltetnek.