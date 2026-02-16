Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Személyiségtesztben szereplő kép egy könyvesboltban olvasó férfiról

Ezt árulja el rólad az, ahogyan a könyveket olvasod – személyiségteszt

Aki rendszeresen olvas, általában saját rendszert és szokásokat alakít ki, ezek pedig sokat mesélhetnek arról, hogy az illető milyen jellem. Következő játékos személyiségtesztünkből te is megtudhatod, miről árulkodnak a könyvfogyasztási rítusaid.
Gondolkodtál már valaha azon, hogyan viszonyulsz a könyvekhez? Vannak bevett olvasási szokásaid, akár rítusaid? Használsz kiegészítőket? Falod a betűket vagy éppen ellenkezőleg, ráérősen haladsz? Mindegyik fontos információ lehet a saját működéseddel kapcsolatban, így az alábbi személyiségtesztünk segítségével talán közelebb kerülhetsz önmagadhoz.

Személyiségtesztben szereplő kép egy kézben tartott nyitott könyvről.
Az olvasási szokásaid rengeteget elárulhatnak rólad. Személyiségtesztünkből kiderítheted, hogy pontosan mit.
Személyiségteszt: te hogyan olvasod a könyveidet?

  1. Nemcsak olvasom, de használom is a könyveket. Például behajtom a sarkokat a jelentőségteljes oldalaknál, jelölőcímkéket helyezek el benne, akár aláhúzok vagy kiemelek bizonyos mondatokat. Kifejezetten egyedi könyvjelzőim vannak, amelyeket váltogatok az olvasmányoknál.
  2. Általában egyszerre több könyvet is olvasok párhuzamosan, például regényeket, önsegítő, tudományos, vagy verses és novellás köteteket. Nem okoz gondot megosztani a figyelmemet, és egy időben több történetben is jelen lenni. Mindegyiket más-más napszakban veszem a kezembe.
  3. Szeretek bizonyos keretek mentén könyvet olvasni. Például mindig befejezem az adott fejezetet, mielőtt letenném a kötetet, és akár be is osztom, mennyit olvasok egy nap. Általában hamar végzem egy-egy szerzeménnyel, és listát vezetek arról, amit éves szinten elfogyasztok.
  4. Nekem ez egy laza kikapcsolódási forma, van, hogy hetekig semmi sem kerül a kezembe, máskor napokra beszippant egy kötet. Az sem ritka, hogy félbehagyok valamit. Nincs könyvjelzőm, gyakran nyitva teszem le a könyvet, vagy csak becsukom, majd megkeresem, hol tartottam.
  5. Általában álmosít a tevékenység, könnyen elalszom a sorok olvasása közben, így lassan is haladok a könyvekkel. Emiatt néha hónapokig olvasok valamit, aminek aztán csak a felére emlékszem, de ez nem frusztrál, mert főleg arra használom az olvasást, hogy ellazuljak és felkészüljek a pihenésre.
  6. A fő szabály, hogy mielőtt belefognék az olvasásba, végigfutom a könyv utolsó lapjait, egyszerűen muszáj tudnom, hogyan végződik a történet. Ez már hagyomány, sőt szinte babona nálam, de egyáltalán nem rontja el az olvasás élményét, inkább segít felkészülni a végkifejletre. 
Könyvet lapozó fiatal nő
Mindenkinek megvannak a maga olvasási szokásai, mégis sok aspektusban hasonlíthatunk egymásra.
Miről árulkodnak az olvasási szokásaid? Lássuk az eredményeket! 

1 KREATÍV ÉS VIZUÁLIS
Számodra a könyv nem egy érinthetetlen tárgy, hanem élő és használni való felület. Az élet más területein is szeretsz nyomot hagyni, lételemed a rendszerezés, a jelölés, mindenütt post it halmok, feliratok és jegyzetek vesznek körül. Elemző és vizuális személyiség vagy, akinek fontosak az emlékeztetők. Emellett kreativitás jellemez, és az egyedi megoldások híve vagy.

2 LAZA ÉS KÍVÁNCSI
Könnyedén osztod meg a figyelmed vagy gondolkodsz egyszerre több síkon, és ez egyáltalán nem zavar össze. Rugalmasan állsz az élet dolgaihoz, rengeteg minden érdekel, erős benned a kíváncsiság, imádsz új ismereteket szerezni, ugyanakkor nem kötelezed el magad egyetlen területen. Sokoldalúságodat és nyitottságodat mások is észreveszik.

3 MEGFONTOLT ÉS ÖSSZESZEDETT
Az olvasás neked nemcsak élvezet, hanem ritmus és rendszer is. Fontosak számodra a keretek, például a konkrét lezárások. Célorientált és kitartó típus vagy, aki örömét leli abban, sőt imádja, ha kipipálhatja a teendők listáján az egyes pontokat. Valószínűleg visszafogott, fegyelmezett és megbízható személyiség vagy, aki általában előre tervez, és ritkán hagy bármit is félbe.

4 INTUITÍV ÉS KÖNNYED
Neked az olvasás nem kötelezettség, hanem egy hangulatos tevékenység. Hasonlóan állsz az életed egyéb területeihez is, a dolgok jönnek és mennek, a hullámzásban leled meg az örömöd. Nem okoz frusztrációt, ha bármit is félbehagysz, inkább a megérzéseidre hallgatsz, semmint a szabályokra. Hiszed, hogy mindennek eljön az ideje, főleg mert rugalmas és intuitív alkat vagy.

5 NYUGODT ÉS RÁÉRŐS
Nem kapkodsz vagy versenyzel másokkal, és ahelyett hogy kényszeresen letudnád a teendőidet, nyugodtan és fesztelenül állsz mindenhez. Elfogadó, türelmes típus vagy, és nemcsak másokkal, hanem elsősorban magaddal is. Sosem ostorozod a személyed amiatt, ha valamivel lassan haladsz. Szereted a biztonságot és azt is, ha a saját tempódban végezheted el a feladataidat. Higgadt természet jellemez.

6 KONTROLLÁLÓ ÉS ELŐRELÁTÓ
A legfontosabb számodra a biztonság és az előrelátás. Ha tudod, mi vár rád, nem érzel kényelmetlenséget, nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb tudsz lenni, hiszen az előtted álló útra koncentrálhatsz. Tudatos, ám bizonyos szinten kissé kontrolláló vagy, ez azonban önreflexióval párosul. Nem a meglepetések, hanem az értelem és az összefüggések éltetnek.

Szeretnél többet megtudni arról, hogy miért érdemes könyveket olvasni? Akkor nézd meg a következő videót:

