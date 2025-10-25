5 meghökkentő jele annak, hogy nárcisztikus vagy autoszexuális a pasid

Vékony a határvonal egy nárcisztikus és egy autoszexuális ember között, mégis utóbbinál könnyebb kiszúrni a jeleket. Ha valaki sokat nézegeti magát a tükörben, és utána felizgul, vagy sokat dicséri saját magát, akkor ezek mind intő jelei annak, hogy saját magához jobban vonzódik, mint hozzád. Cikkünkben 5 egyértelmű jelet mutatunk, hogy mostantól te is hamarabb felismerd, milyen férfival van dolgod: nárcisztikussal vagy autoszexuálissal.

Fotó: Giulio_Fornasar / Shutterstock

Nárcisztikus vagy autoszexuális a pasid? 5 jel, ami alapján el tudod dönteni

1. Több időt tölt a tükör előtt, mint veled

A nárcisztikus férfi az önképébe szerelmes. Nem pusztán odafigyel magára – imádja magát nézni, és ha lehetne, randira is saját magával menne. Az autoszexuális férfi ezzel szemben kifejezetten szexuális vonzalmat érez a saját teste iránt. Ha a pasid félóránként fotókat készít magáról, és gyakran emlegeti, mennyire szexinek tartja önmagát, az komoly red flag lehet.

2. A dicséretet soha nem viszonozza

Minden bókot örömmel fogad, de ő sosem mond semmit viszont. Ez a viselkedés egyértelmű jele lehet a rejtett nárcizmusnak. Ő a kapcsolatban nem társra vágyik, hanem rajongóra. Ha soha nem kérdez rólad, és nem dicsér meg, csak várja az elismerést, akkor kezdj gyanakodni!

3. Az együttlét mindig róla szól

Az autoszexuális férfiak gyakran kevésbé érdekeltek a partner testi örömében. Sőt előfordul, hogy az önmagukkal való szexuális élmények fontosabbak számukra. Ha a szeretkezés nála mindig gyorsan, rutinból és teljesen egyoldalúan zajlik, az nem véletlen. Önszeretet helyett önimádat mozgatja.

4. A tükör az új harmadik fél

Ha a pasid együttlét közben is tükörbe néz, nem biztos, hogy te vagy a fókuszban. Az autoszexuális személyek a saját testüktől izgulnak be – még együttlét közben is. A nárcisztikus férfi pedig gyakran képzeli magát szexistennek, és imádja a látványt, amit ő maga nyújt.

5. Te csak mellékszereplő vagy a saját filmjében

Egy nárcisztikus férfi nem társat keres, hanem közönséget. A veled való kapcsolatában is a saját történetének főszereplője akar maradni. Ha úgy érzed, hogy csak statiszta vagy, és ő mindig jobban csillog, akkor valószínűleg nem veled, hanem magával van kapcsolatban.

Bors-tipp: Ha úgy érzed, hogy a pasid jobban felizgul a saját tükörképétől, mint tőled, vagy sosem vagy igazán fontos a számára, ne keress tovább magyarázatokat. A nárcisztikus és az autoszexuális férfi is képes komoly érzelmi károkat okozni, ezt megelőzendő pedig jobb, ha még időben kilépsz a kapcsolatból.

Tartsd nyitva a szemed, mert van, hogy a legvonzóbb csomagolás rejti a legönzőbb tartalmat.

