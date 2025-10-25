5 meghökkentő jele annak, hogy nárcisztikus vagy autoszexuális a pasid

Vékony a határvonal egy nárcisztikus és egy autoszexuális ember között, mégis utóbbinál könnyebb kiszúrni a jeleket. Ha valaki sokat nézegeti magát a tükörben, és utána felizgul, vagy sokat dicséri saját magát, akkor ezek mind intő jelei annak, hogy saját magához jobban vonzódik, mint hozzád. Cikkünkben 5 egyértelmű jelet mutatunk, hogy mostantól te is hamarabb felismerd, milyen férfival van dolgod: nárcisztikussal vagy autoszexuálissal.
A nárcisztikus férfi az önképébe szerelmes. Nem pusztán odafigyel magára – imádja magát nézni, és ha lehetne, randira is saját magával menne. Az autoszexuális férfi ezzel szemben kifejezetten szexuális vonzalmat érez a saját teste iránt. Ha a pasid félóránként fotókat készít magáról, és gyakran emlegeti, mennyire szexinek tartja önmagát, az komoly red flag lehet.
Minden bókot örömmel fogad, de ő sosem mond semmit viszont. Ez a viselkedés egyértelmű jele lehet a rejtett nárcizmusnak. Ő a kapcsolatban nem társra vágyik, hanem rajongóra. Ha soha nem kérdez rólad, és nem dicsér meg, csak várja az elismerést, akkor kezdj gyanakodni!
Az autoszexuális férfiak gyakran kevésbé érdekeltek a partner testi örömében. Sőt előfordul, hogy az önmagukkal való szexuális élmények fontosabbak számukra. Ha a szeretkezés nála mindig gyorsan, rutinból és teljesen egyoldalúan zajlik, az nem véletlen. Önszeretet helyett önimádat mozgatja.
Ha a pasid együttlét közben is tükörbe néz, nem biztos, hogy te vagy a fókuszban. Az autoszexuális személyek a saját testüktől izgulnak be – még együttlét közben is. A nárcisztikus férfi pedig gyakran képzeli magát szexistennek, és imádja a látványt, amit ő maga nyújt.
Egy nárcisztikus férfi nem társat keres, hanem közönséget. A veled való kapcsolatában is a saját történetének főszereplője akar maradni. Ha úgy érzed, hogy csak statiszta vagy, és ő mindig jobban csillog, akkor valószínűleg nem veled, hanem magával van kapcsolatban.
Bors-tipp: Ha úgy érzed, hogy a pasid jobban felizgul a saját tükörképétől, mint tőled, vagy sosem vagy igazán fontos a számára, ne keress tovább magyarázatokat. A nárcisztikus és az autoszexuális férfi is képes komoly érzelmi károkat okozni, ezt megelőzendő pedig jobb, ha még időben kilépsz a kapcsolatból.
Tartsd nyitva a szemed, mert van, hogy a legvonzóbb csomagolás rejti a legönzőbb tartalmat.
