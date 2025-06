Személyiségteszt: te melyik boszorkányvérvonalhoz tartozol?

Többségében C válasz: Erdei Főnix

Erősen kapcsolódsz mindenhez és mindenkihez, aki körülötted van. A lelked összefonódik a természettel, mert a te boszorkányvérvonalad mélyen gyökerezik az anyaföldben. Gyógyító, ősi bölcsességekkel vagy tele. Sokan visszatérnek hozzád tanácsért. Használd a kapcsolódásaidat erőként!

Többségében D válasz: Kristálypapnő

A boszorkányvérvonalad az energia világából származik. Te látsz a legtisztábban, még a láthatatlant is képes vagy észrevenni. Meg kell tanulnod két lábbal a földön maradni, mert te talán már most is végzel boszorkány rituálékat, csak még nem tudod, hogy azok.

Ha a Holdboszorka vérvonalát erősíted, mindig figyelj a Hold fázisai milyen hatással vannak rád: