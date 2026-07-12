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„Egy rejtett tünetet vettem észre hajszárítás közben – kiderült, hogy rákos vagyok”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mellrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 12. 08:00
COVIDhajszárításédesanya
Egy édesanya hajszárítás közben, a tükörbe nézve vett észre egy szokatlan bemélyedést a mellén, amely csak akkor látszott, amikor felemelte a karját. A vizsgálatok később igazolták, hogy a különös elváltozást mellrák okozta.
N.T.
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A 67 éves Karen Peterman 2021 júniusában otthon, a tükör előtt szárította a haját, mivel a koronavírus-járvány miatt nem tudott fodrászhoz menni. Ekkor figyelt fel egy szokatlan bemélyedésre a bal melle alsó részén, amelyet korábban soha nem vett észre: kiderült, mellrákja van.  

Hajszárítás közben fedezte fel a mellrák rejtett tünetét, ami megmenthette az életét
Hajszárítás közben fedezte fel a mellrák rejtett tünetét, ami megmenthette az életét
Fotó: Peakstock /  Shutterstock 

Hajszárítás közben fedezte fel a mellrák rejtett tünetét, ami megmenthette az életét

Amikor leengedte a karját, a bemélyedés eltűnt. Ekkor jött rá, hogy csak azért látta, mert felemelt kézzel szárította a haját – ezt korábban soha nem tette fedetlen felsőtesttel.

A nyolc unokával büszkélkedő nagymama felhívta a háziorvosát, aki szakorvoshoz irányította. A szakorvos azonnal mellrákra gyanakodott, amit később egy MRI-vizsgálat is megerősített: Karennél első stádiumú, második fokozatú emlőrákot diagnosztizáltak. Karen szerencséjére a daganatot rendkívül korai stádiumban fedezték fel – részben annak köszönhetően, hogy a járvány miatt megváltozott a hajápolási rutinja. A rák ekkor még nem terjedt át a másik mellére vagy a szervezet más részeire.

A Hertfordshire megyében található Busheyben élő nő askenázi zsidó származása miatt genetikai vizsgálaton is részt vett. A tesztek kimutatták, hogy ugyan nem hordozza a mellrákkal gyakran összefüggésbe hozott BRCA1 vagy BRCA2 génmutációkat, viszont a CHEK2 génben olyan eltérést találtak, amely az ő genetikai hátterű emberek körében gyakoribb.

A kezelés során emlőmegtartó műtéten esett át, amelyet sugárkezelés követett. Azóta már öt éve daganatmentes. 

A könyvelőként dolgozó Karen így emlékezett vissza a történésekre:

A Covid miatt nem lehetett fodrászhoz menni, ezért otthon, a tükör előtt szárítottam a hajamat. Amikor felemeltem a karomat, azonnal feltűntek a bemélyedések. Tudtam, hogy a bőr behúzódása a mellrák egyik figyelmeztető jele lehet. Négy-hat héten belül megszületett a diagnózis, és a műtétre is viszonylag gyorsan sor került. Én úgy próbáltam megküzdeni a helyzettel, hogy nem beszéltem róla. Nem akartam, hogy ez határozzon meg, és azt sem, hogy sajnáljanak.

A kétgyermekes Karen – akinek lányai, Lucy 40, Emma pedig 37 éves – 2021 júniusában, hajszárítás közben vette észre az aggasztó bemélyedést a bal mellén. Azonnal tudta, hogy orvoshoz kell fordulnia, mert az utolsó mammográfiás vizsgálatán látott egy tájékoztató plakátot, amely szerint a bőr behúzódása a mellrák egyik figyelmeztető jele lehet.

A koronavírus-járvány miatt egyedül ment be a szakorvosi vizsgálatra, férje, a 66 éves Howard csak elvitte az intézményhez, majd később érte ment. Az első mammográfiás vizsgálat nem mutatott ki semmilyen aggasztó elváltozást, egy későbbi MRI-vizsgálat azonban már egy rejtve maradt daganatot is kimutatott.

Karen elmondta:

A legnehezebb pillanat az volt, amikor a szakorvos közölte velem, hogy valóban rákos vagyok, mert tudtam, hogy ezt el kell mondanom a lányaimnak is. Teljesen összetörtek, számukra ez azt jelentette, hogy elindult a vég felé vezető út. Én talán reálisabban láttam, mi vár rám.

Az emlőmegtartó műtétet végül 2021 augusztusában végezték el, ezt követően pedig öt sugárkezelésen esett át annak érdekében, hogy a daganatot teljesen elpusztítsák. Miután a genetikai vizsgálat kimutatta a CHEK2 gén mutációját, az orvosok évente elvégzendő MRI- és mammográfiás vizsgálatokat írtak elő számára, hogy időben észrevegyék az esetleges elváltozásokat. Azóta öt egymást követő kontrollvizsgálata is negatív eredményt hozott – írja a Mirror

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