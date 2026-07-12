„Egy rejtett tünetet vettem észre hajszárítás közben – kiderült, hogy rákos vagyok”

A 67 éves Karen Peterman 2021 júniusában otthon, a tükör előtt szárította a haját, mivel a koronavírus-járvány miatt nem tudott fodrászhoz menni. Ekkor figyelt fel egy szokatlan bemélyedésre a bal melle alsó részén, amelyet korábban soha nem vett észre: kiderült, mellrákja van.

Hajszárítás közben fedezte fel a mellrák rejtett tünetét, ami megmenthette az életét

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Hajszárítás közben fedezte fel a mellrák rejtett tünetét, ami megmenthette az életét

Amikor leengedte a karját, a bemélyedés eltűnt. Ekkor jött rá, hogy csak azért látta, mert felemelt kézzel szárította a haját – ezt korábban soha nem tette fedetlen felsőtesttel.

A nyolc unokával büszkélkedő nagymama felhívta a háziorvosát, aki szakorvoshoz irányította. A szakorvos azonnal mellrákra gyanakodott, amit később egy MRI-vizsgálat is megerősített: Karennél első stádiumú, második fokozatú emlőrákot diagnosztizáltak. Karen szerencséjére a daganatot rendkívül korai stádiumban fedezték fel – részben annak köszönhetően, hogy a járvány miatt megváltozott a hajápolási rutinja. A rák ekkor még nem terjedt át a másik mellére vagy a szervezet más részeire.

A Hertfordshire megyében található Busheyben élő nő askenázi zsidó származása miatt genetikai vizsgálaton is részt vett. A tesztek kimutatták, hogy ugyan nem hordozza a mellrákkal gyakran összefüggésbe hozott BRCA1 vagy BRCA2 génmutációkat, viszont a CHEK2 génben olyan eltérést találtak, amely az ő genetikai hátterű emberek körében gyakoribb.

A kezelés során emlőmegtartó műtéten esett át, amelyet sugárkezelés követett. Azóta már öt éve daganatmentes.

A könyvelőként dolgozó Karen így emlékezett vissza a történésekre:

A Covid miatt nem lehetett fodrászhoz menni, ezért otthon, a tükör előtt szárítottam a hajamat. Amikor felemeltem a karomat, azonnal feltűntek a bemélyedések. Tudtam, hogy a bőr behúzódása a mellrák egyik figyelmeztető jele lehet. Négy-hat héten belül megszületett a diagnózis, és a műtétre is viszonylag gyorsan sor került. Én úgy próbáltam megküzdeni a helyzettel, hogy nem beszéltem róla. Nem akartam, hogy ez határozzon meg, és azt sem, hogy sajnáljanak.

A kétgyermekes Karen – akinek lányai, Lucy 40, Emma pedig 37 éves – 2021 júniusában, hajszárítás közben vette észre az aggasztó bemélyedést a bal mellén. Azonnal tudta, hogy orvoshoz kell fordulnia, mert az utolsó mammográfiás vizsgálatán látott egy tájékoztató plakátot, amely szerint a bőr behúzódása a mellrák egyik figyelmeztető jele lehet.