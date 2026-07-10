Kunu Márió megszólalt: Kiderült, miért körözi a rendőrség volt menyasszonyát, Czakó Emíliát

Újabb meghökkentő fejlemény borzolja a kedélyeket Kunu Márió körül. Ezúttal ugyan nem maga az előadó, hanem korábbi párja került a figyelem középpontjába, miután felkerült a rendőrség elfogatóparancs alapján körözött személyeket tartalmazó adatbázisába. A police.hu nyilvános nyilvántartása szerint a nőt kábítószer birtoklása miatt körözték. De mint kiderült, időközben már le is szedtek a körözést. Kunu Márió lapunknak árulta el először, miért kapott elfogatóparancsot volt párja.

Kunu Márió exe ellen rendőrségi elfogatóparancsot adtak ki (Fotó: Instagram)

Ezért körözték Kunu Márió exét

A hír azért is kapott különösen nagy visszhangot, mert Kunu Márió neve az elmúlt években többször is összefonódott rendőrségi ügyekkel. Most azonban egészen más a helyzet, ugyanis nem ő, hanem egykori szerelme, Czakó Emília neve jelent meg a police.hu körözési listáján, akit korábban Kávétejszín néven ismerhetett meg a nyilvánosság. Lapunk elérte Kunu Máriót, aki így nyilatkozott az ügyről:

Czakó Emília körözése: Kábítószer birtoklás miatt indult (Forrás: Police.hu)

Értesültem róla, és azt is tudom már, hogy leszedték. Azt hiszem, már nincs fent. Igazából csak találtak nála azt hiszem. Utána nem vett át egy papírt, és elterelést kapott

– mondta Márió, és az is kiderült, hogy megkereste volt párját.

Hát annyit beszéltem vele, hogy minden rendben, aztán kész. De nem vagyunk együtt, úgyhogy szimplán csak érdekelt engem, és érdeklődtem, hogy mi a helyzet, aztán ennyi.

Kunu Máriónak egyébként nem ismeretlen az eljárási folyamat, hiszen idén januárban elfogatóparancsot adtak ki ellene is. Őt garázdaság miatt kereste a rendőrség. De volt már ellene érvényben elfogatóparancs drogügyben, támadott már közfeladatot ellátó személyre, keresték zaklatásért is. Az ügy akkor napokig a hazai sajtó egyik legtöbbet tárgyalt témája volt, hiszen Márió Dubajban nyaralt éppen, és előszeretettel posztolt közösségi média oldalaira. Miután hazatért, felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, így a rendőrség hivatalosan is törölte őt a körözött személyek adatbázisából.