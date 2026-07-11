„A család szereplői változhattak volna” – Gáspár Bea elárulta, hogyan mentette meg házasságát

Győzike és Bea története még jóval azelőtt kezdődött, hogy országszerte ismertté váltak volna. Házasságuk viszonylag fiatalon köttetett, és két lányuk született, akiket már jól ismer az ország, Gáspár Evelin és Virág. A család élete a 2000-es évek elején vett drámai fordulatot, amikor elindult a Győzike Show. A reality műsor a Gáspár család mindennapjait mutatta be, ami pillanatok alatt az ország leghíresebb családjává tette őket. Azonban a hírnév mögött rengeteg küzdelem is rejlik, amiről Gáspár Bea most őszintén vallott a Duna élő műsorában.

Gáspár Bea gyerekei, Evelin és Virág gyerekkoruk óta a nyilvánosság előtt élnek (Fotó: YouTube)

Így mentette meg Gáspár Bea családját a széthullástól

Gáspár Bea az interjú során őszintén válaszolt arra a kérdésre, mit gondol arról, hogy a Gáspár családnak a mai napig van egy negatív megítélése, illetve, hogy miként tudta ő évtizedeken át egyben tartani azt, ami rengeteg megpróbáltatáson átesett, a házasságát és a családot.

Gáspár győző felesége, Gáspár Bea már több szakácskönyvet is kiadott (Fotó: MW archív)

Én azt csinálom, ami szívből jön és nem játszom meg magam. Nem fogadják mindig jól az emberek, viszont az, hogy ki hogy fogadja, engem nem érdekel. A temperamentum meg a vicceskedés mögött, ami így éveken keresztül a repertoáron volt, a mögött az van, hogy egy olyan családot viszek a hátamon, ami 94 óta család. És az, hogy ugyanazok a szereplői ennek a családnak, pedig változhatott volna, abban rengeteg a munka. Mert van megbocsátás, van kompromisszum. Meg az, hogy a szerelem az feltétel nélküli szeretetté változott, és ez nem mindenhol van meg

– jelentette ki Gáspár Bea, aki tavaly ilyenkor ünnepelte 32. házassági évfordulóját férjével, Gáspár Győzővel. Az eseményről akkor meg is feledkezett, és egy Instagram-bejegyzésben, így emlékezett vissza a gasztrokirálynő:

Hát tényleg bolond vagyok! No comment! 1993.07.17. óta együtt, jóban-rosszban! Annyira régen, hogy el is felejtettük és egy szülinap kellős közepén jutott eszünkbe! Isten éltessen drága Boros Zsolti! Bolondom, kedves férjem, aki 32 éve velem, mellettem, nekünk meg minden jót még sokáig együtt!

– írta bejegyzéséhez Bea, akinél egyszer még az örökbefogadás gondolata is megfordult.