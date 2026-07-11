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„Lehet, hogy nem élem túl ezt az estét” – írta a barátainak a 19 éves lány, pillanatokkal később meghalt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 11. 09:00
ittas sofőrtindédzsertragédia
Börtönbüntetésre ítéltek egy ittas sofőrt, aki nagy sebességgel szenvedett balesetet és megölte tizenéves utasát. A halálos baleset ügyében most született ítélet.
N.T.
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A 19 éves Erin Slane, aki pillanatokkal a baleset előtt azt az üzenetet küldte, hogy „Lehet, hogy nem élem túl ezt az estét”, a 23 éves Kyle Patrick Ford Fiestájában utazott 2024. szeptember 1-jén, miután elfogadta a férfi ajánlatát, hogy hazaviszi. Ezt követően történt  a halálos baleset.

Ittas sofőr okozott halálos balesetet, a 19 éves lány előtte ezt írta: „Lehet, hogy nem élem túl”
Ittas sofőr okozott halálos balesetet, a 19 éves lány előtte ezt írta: „Lehet, hogy nem élem túl”
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ittas sofőr okozott halálos balesetet, a 19 éves lány előtte ezt írta: „Lehet, hogy nem élem túl”

Patrick egy elhagyatott úton, a skóciai Perthshire-ben 119 mérföld/órás (mintegy 191 km/órás) sebességgel haladt, miközben a rémült Erin ezt írta a barátainak: „Félek, Kyle teljesen részeg”. A bíróságon elhangzott, hogy a vádlott a B9099-es úton, Luncarty és Stanley között haladt, amikor elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó egy füves töltésen legurult egy mezőre, többször átfordult, majd a tetején állt meg.

Erin Slane két nappal a születésnapja előtt vesztette életét. Halálát a baleset során, az első utasülésen ülve elszenvedett tompa erejű fejsérülések okozták.

Patrick még májusban bűnösnek vallotta magát az edinburgh-i Legfelsőbb Bíróságon a veszélyes vezetés által okozott halál vádjában. A bíróság most nyolc év szabadságvesztésre ítélte. A balesetet vizsgáló rendőrök megállapították, hogy Patrick aznap este barátaival italozott Perth belvárosában, majd felajánlotta több embernek is, hogy hazaviszi őket. Egy tinédzsertől 10 fontot is elfogadott a Perth és Bankfoot közötti fuvarért.

Graeme Jessop ügyész májusban azt mondta a bíróságon, hogy Patrick ezután felvette Erin Slane-t, majd „túlzott sebességgel” autózott vele. A bíró az ítélethirdetéskor így fogalmazott: 

Erin 19 éves volt, éppen az egyetem megkezdésére készült, és még az egész élet előtte állt.

Hozzátette, hogy Patrick cselekedetei „szörnyű pusztítást” okoztak a családnak, majd így folytatta: 

A bíróság egyetlen ítélete sem enyhítheti a fájdalmukat.

A vádpont részeként Patrick elismerte, hogy úgy vezetett, hogy alkoholfogyasztás miatt nem volt képes a járművet megfelelően irányítani. A vádlott azt is beismerte, hogy aznap Perthben egy taxiállomásnál megállt, és felajánlotta az ott lévőknek, hogy hazaviszi őket – írj a Mirror

 

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