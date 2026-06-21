Az apa nem aggódott a szédülés miatt, de kiderült: gyógyíthatatlan betegsége van

A kétgyermekes apa, a 55 éves Simon Hollister először annak tulajdonította a szédülést, hogy felhagyott az alkoholfogyasztással. Később azonban kiderült, hogy sokkal súlyosabb a betegsége, gyógyíthatatlan agydaganatot diagnosztizáltak nála.

A betegség megváltoztatta a férfi életét

Fotó: gofundme.com



A súlyos betegség tünetei

Simon 2025 januárjában egy hónapra letette az alkoholt és életmódot váltott egészsége érdekében. Naponta mintegy 13 kilométeres sétákat tett, hogy fittebb legyen. A séták során jelentkező szédülést kezdetben az alkohol elhagyásának mellékhatásaként értelmezte. A helyzet akkor vált aggasztóvá, amikor egyszerű szavakat kezdett elfelejteni. Nem jutott eszébe például a „padlizsán” szó, sőt egy közeli település neve sem. Emiatt 2025 februárjában saját költségén MRI-vizsgálatra jelentkezett.

Másnap reggel a háziorvosa felhívta a lesújtó hírrel: gyorsan növekvő, rosszindulatú agydaganata van. Az orvosok akkor mindössze 6–12 hónapot jósoltak neki. Simon órákig sírt a diagnózis után, és első gondolata az volt, mi lesz a családjával nélküle. 2025 márciusában műtéten esett át, amelynek során a daganat körülbelül 80 százalékát sikerült eltávolítani, ezt kemoterápia és sugárkezelés követte.

2025 szeptemberétől egy Avastin nevű kezelést kap, amely jelentős eredményt hozott: a legutóbbi MRI szerint az eredeti daganat teljesen eltűnt. Ugyanakkor egy új, borsónyi méretű daganat jelent meg az agyában. Simon egy külföldi kezelésre gyűjt, amely reményei szerint további éveket adhat neki. Legfontosabb célja, hogy megérje legkisebb fia, a jelenleg 17 éves Gabriel 21. születésnapját.

A legfontosabb számomra, hogy életben maradjak. Két fiam van, és szeretném megérni, hogy a kisebbik 21 éves legyen. Ez a legfontosabb célom.

Simon úgy véli, hogy ha minden további kezelés körülbelül egy évvel hosszabbítja meg az életét, akkor még négy évet nyerhet - írja a Mirror. Arra is figyelmeztet másokat, hogy vegyék komolyan a szokatlan tüneteket: