G.w.M és Lakatos Brendon kiosztotta a népet Azahriah-val kapcsolatban: „Más a stílus, gyerekek!”

Az elmúlt hetekben szinte elválaszthatatlan lett egymástól G.w.M és Lakatos Brendon. Amióta Brendon kiszabadult a börtönből, rengeteg időt töltenek együtt, közös TikTok videókkal és bejelentkezésekkel szórakoztatják a követőiket. A legutóbbi felvételükben azonban egy olyan témára reagáltak, amely kiütötte náluk a biztosítékot.
Egy kommentelő ugyanis azt írta, hogy szerinte Azahriah jobb zenész, mint G.w.M. Brendon természetesen erre rögtön reagált.
Hát menjél, nézzétek azt! Más a stílus gyerekek!
– mondta Lakatos Brendon.
G.w.M szerint azonban eleve felesleges összehasonlítani őket, mert teljesen más közönségnek készítik a zenéiket.
Azt nem értitek, hogy én soha nem akartam azoknak zenélni, mint akiknek Azahriah zenél. Én mindig az utcának zenéltem. A csibészek értik. Büszke vagyok, ha megyek a testvéreim közé, ott vagyunk tizenöt-húszezren falunapon.
„Mi hazamegyünk, mi ezek vagyunk. Ezért lehet szeretni, vagy nem. Egyébként meg a hip-hop Amerikában is a kisebbség zenéje” – magyarázta G.w.M, polgári nevén Varga Márk.
A rapper tehát egyáltalán nem versenytársként tekint Azahriahra, hanem úgy gondolja, teljesen más világot képviselnek, és azt szeretné, ha ezt végre mindenki megértené. Szerinte ő mindig is ahhoz a közeghez szólt, ahonnan érkezett, és ezen a jövőben sem szeretne változtatni.
A közös videó természetesen pillanatok alatt beindította a kommentelést: rengetegen értettek egyet G.w.M gondolataival, mások továbbra is Azahriah mellett tették le a voksukat. Egy dolog azonban biztos: G.w.M és Lakatos Brendon közös tartalmai továbbra is óriási figyelmet kapnak, a videó hangulatából pedig úgy tűnik, a barátságuk egyre szorosabbá válik.
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