„Annyira agresszív volt a rákom, hogy a terhességem alatt kemoterápiát kellett kapnom”

Joanna Walters, a 33 éves édesanya eleinte azt hitte, csak a terhessége miatt tapasztal szokatlan tüneteket, majd fertőzésre kezdett gyanakodni. Végül a mellrák egyik leghalálosabb formáját diagnosztizálták nála, miközben várandós volt kislányával.

Terhessége során közölték az orvosok a megrázó hírt az anyukával / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Terhessége alatt kapta a szörnyű hírt az anyuka

Joanna Walters nagyon boldog volt, amikor megtudta, hogy negyedik gyermekével várandós. Férjével már három fiút neveltek, ezért különösen nagy öröm volt számukra, amikor kiderült, hogy ezúttal kislányuk születik. Miközben azonban a baba érkezésére készültek, Joanna szervezetében észrevétlenül kialakult a gyulladásos emlőrák (IBC), a betegség egy ritka és rendkívül agresszív formája. Kezdetben a tüneteket a terhesség számlájára írta.

Egy apró, borsónyi csomót éreztem a mellemben, de néhány nappal később megtudtam, hogy terhes vagyok, ezért azt gondoltam, hogy egyszerűen a tejcsatornák változásáról van szó a várandósság miatt

– mesélte a floridai Joanna. Később az érintett mell megduzzadt, jóval nagyobb lett a másiknál, és a terhességre jellemző érzékenység éles fájdalommá alakult.

A borsónyi csomó hirtelen növekedni kezdett, vörös kiütés jelent meg, a bőröm pedig narancshéjszerűvé vált. A mellbimbóm befelé fordult, és ekkor kezdtem igazán aggódni.

A tünetek nagyon hasonlítottak a mellgyulladásra (masztitiszre), ezért Joanna továbbra is úgy gondolta, hogy a terhességgel összefüggő elváltozásokról van szó. Amikor a 20. heti vizsgálaton szólt a szülésznőjének, a betegség már túljutott az emlőn.

Megkérdeztem, hogy terhesség alatt kialakulhat-e mellgyulladás. Amint megvizsgáltak, felmerült bennük a gyulladásos emlőrák gyanúja, és még aznap mammográfiára küldtek.

A mammográfia három daganatot mutatott ki a bal mellében, valamint egy rákos nyirokcsomót. Másnap hivatalosan is megkapta a diagnózist.

Sokkot kaptam attól, milyen gyorsan történt minden. Ráadásul ritka, agresszív rákról volt szó, miközben közel tíz éve tudatosan, egészségesen éltem. Attól féltem, hogy nem látom majd felnőni a gyerekeimet. Bennem egyszerre növekedett egy kisbaba és egy daganat, amely meg akart ölni. Ezzel nagyon nehéz volt szembenézni.

Az interneten keresgélve azt olvasta, hogy a betegség ötéves túlélési aránya körülbelül 40%, negyedik stádiumban pedig mindössze 19%. A kezelés mindössze egy héttel a diagnózis után elkezdődött. 2022 júniusában kemoterápiás portot ültettek be, majd azonnal megkezdte az első kezelést. A kezelést szeptemberben, a terhesség 35. hetében fejezte be. Két héttel később megindították a szülést, és 2022 októberében egészséges kislánynak adott életet, akit Naominak neveztek el.