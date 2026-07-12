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Durva fordulatot tartogat a hétvége, itt csaphat le a vihar vasárnap

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hidegfront
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 12. 07:00
viharzápor
Egy gyenge hidegfront miatt akár vihar is lecsaphat az országra.

Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. 

Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

A HungaroMet Borsodra és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére adott ki elsőfokú riasztást a záporok miatt.

Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.

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