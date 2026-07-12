Durva fordulatot tartogat a hétvége, itt csaphat le a vihar vasárnap

Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély.

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A HungaroMet Borsodra és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére adott ki elsőfokú riasztást a záporok miatt.

Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.