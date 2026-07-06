Szívszorító bejelentést tett a műsorvezető: rákkal diagnosztizálták, műtétre is szükség volt

A brit televíziós műsorvezető és színésznő, Lisa Faulkner elárulta, hogy a mellrák korai stádiumát állapították meg nála, és már túl is van egy sikeres műtéten. Az 54 éves sztár az elmúlt hetekben feltűnően keveset posztolt a közösségi médiában, majd nemrégiben az Instagramon osztotta meg követőivel a szomorú hírt.

Rákdiagnózisa után megműtötték a műsorvezetőt

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A műsorvezető rákdiagnózisa és ami azóta történt

Mostanában nem jelentkeztem, ennek az az oka, hogy meg kellett műteni, mert a mellrák nagyon korai stádiumát diagnosztizálták nálam. Két héttel ezelőtt operáltak meg, és elég nagy beavatkozás volt

– számolt be a történtekről. Lisa – aki 2019 óta John Torode felesége, és vele együtt vezeti a John and Lisa's Weekend Kitchen című műsort – elmondta, hogy a műtét sikeres volt, és néhány héten belül sugárkezelésen vesz részt.

Minden rendben van. Megkaptam a vizsgálati eredményeimet, és mindent sikerült eltávolítani. Néhány hét múlva sugárkezelés vár rám. Még időre van szükségem a felépüléshez, de jól vagyok, sokkal jobban érzem magam, és rendkívül hálás vagyok, hogy elmentem mammográfiára. Ne halogassátok – menjetek el! Ennek köszönhetően fedezték fel a betegséget, különben valószínűleg nem derült volna ki ilyen korán

– emelte ki követőinek a szűrővizsgálatok fontosságát. A bejelentés után rajongói, kollégái és számos ismert színész is szeretetéről és támogatásáról biztosította - írja a Mirror.