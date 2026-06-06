Egy elixír, ami megváltoztatja az életünket – A Sedona-módszer titka

A Sedona-módszer célja

Hogyan működik ez a technika?

Könnyen elsajátítható gyakorlati lépések

A Sedona-módszer kialakulása, eredete

A Sedona-módszer egy különleges elixír, amely képes megváltoztatni az életünket. Olyan állapotot hoz létre, amelyet mindig kerestünk – a szabadság és a békesség érzését, az állandó aggódás megszűnését.

Sedona-módszer: Ha ledobnánk az álarcot, és végre elszakadnánk a múlttól, próbáljuk ki ezt a technikát.

Fotó: Nicoleta Ionescu

Mi az a Sedona-módszer?

Egy egyszerű, ám igen erőteljes, hatékony technika, amely segít elengedni érzelmi terheinket. Néhány könnyen követhető praktikát foglal magába, amelyeket bárki elsajátíthat.

– Hogy jobban megértsük, van egy egyszerű gyakorlat, amellyel világszerte szemléltetik a Sedona-módszert: tartsunk egy apró tárgyat, például egy tollat a kezünkben. Nyújtsuk ki a kezünket előre, miközben a tollat tartjuk. Itt a toll a nem kívánt érzést vagy fájdalmat jelképezi. Bármilyen dolgot képviselhet, ami nyomasztó és visszatart minket a továbblépéstől. A kéz szoros szorítását úgy képzeljük el, mint a tudatunkat. Ahogy sokáig tartjuk a tollat, kezdjük kényelmetlenül érezni magunkat. Most lazítsuk meg a fogást, és görgessük meg az íróeszközt. Ahogy görgetjük, figyeljük meg, hogy mi vagyunk azok, akik a tárgyat tartják. A toll semmiképpen sem kötődik hozzánk. Csak addig marad a kezünkben, amíg tartjuk. Nem a mi részünk. Ez az egyszerű gyakorlat párhuzamot von az élettel. Mondhatjuk, hogy dühösek vagy szomorúak vagyunk, de az igazság az, hogy az érzéseink nem határoznak meg minket. Mi nem vagyunk az érzéseink. Ez a metódus megpróbál rávezetni minket arra, hogy mi vagyunk azok, akik tartjuk a gyeplőt, mi irányítjuk az érzelmeinket, nem pedig fordítva. Továbbá rajtunk múlik, hogy meddig akarunk ragaszkodni az érzéseinkhez. A végén azt kérik, hogy engedjük el a tollat, ami ekkor a földre esik. Ez az egyszerű cselekedet azt is jelképezi, hogy milyen könnyű és egyszerű elengedni a fájdalmas érzéseket – kezdi dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Mit kell tennünk? A Sedona-módszer lépései

A Sedona-módszer a nap folyamán bármikor elvégezhető, ha az elengedés a célunk. Csak egy kis nyugodt helyre és időre van szükségünk hozzá. A szakértő pedig lépésről lépésre ismerteti, mit kell tennünk.