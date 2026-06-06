Egy elixír, ami megváltoztatja az életünket – A Sedona-módszer titka

A Sedona-módszer egy különleges elixír, amely képes megváltoztatni az életünket. Olyan állapotot hoz létre, amelyet mindig kerestünk – a szabadság és a békesség érzését, az állandó aggódás megszűnését.
Egy egyszerű, ám igen erőteljes, hatékony technika, amely segít elengedni érzelmi terheinket. Néhány könnyen követhető praktikát foglal magába, amelyeket bárki elsajátíthat.
– Hogy jobban megértsük, van egy egyszerű gyakorlat, amellyel világszerte szemléltetik a Sedona-módszert: tartsunk egy apró tárgyat, például egy tollat a kezünkben. Nyújtsuk ki a kezünket előre, miközben a tollat tartjuk. Itt a toll a nem kívánt érzést vagy fájdalmat jelképezi. Bármilyen dolgot képviselhet, ami nyomasztó és visszatart minket a továbblépéstől. A kéz szoros szorítását úgy képzeljük el, mint a tudatunkat. Ahogy sokáig tartjuk a tollat, kezdjük kényelmetlenül érezni magunkat. Most lazítsuk meg a fogást, és görgessük meg az íróeszközt. Ahogy görgetjük, figyeljük meg, hogy mi vagyunk azok, akik a tárgyat tartják. A toll semmiképpen sem kötődik hozzánk. Csak addig marad a kezünkben, amíg tartjuk. Nem a mi részünk. Ez az egyszerű gyakorlat párhuzamot von az élettel. Mondhatjuk, hogy dühösek vagy szomorúak vagyunk, de az igazság az, hogy az érzéseink nem határoznak meg minket. Mi nem vagyunk az érzéseink. Ez a metódus megpróbál rávezetni minket arra, hogy mi vagyunk azok, akik tartjuk a gyeplőt, mi irányítjuk az érzelmeinket, nem pedig fordítva. Továbbá rajtunk múlik, hogy meddig akarunk ragaszkodni az érzéseinkhez. A végén azt kérik, hogy engedjük el a tollat, ami ekkor a földre esik. Ez az egyszerű cselekedet azt is jelképezi, hogy milyen könnyű és egyszerű elengedni a fájdalmas érzéseket – kezdi dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.
A Sedona-módszer a nap folyamán bármikor elvégezhető, ha az elengedés a célunk. Csak egy kis nyugodt helyre és időre van szükségünk hozzá. A szakértő pedig lépésről lépésre ismerteti, mit kell tennünk.
Próbáljuk minél részletesebben meghatározni az érzést. Legtöbbször csak a múltbeli tapasztalatainkra gondolunk, vagy a jövő miatt aggódunk. A valóság azonban az, hogy ha meg akarjuk változtatni az érzéseinket valamivel kapcsolatban, akkor a jelenben kell rá összpontosítanunk. Arra koncentráljunk, hogy most, az adott pillanatban mit érzünk, hiszen csak most tudunk tenni bármit is ezzel az érzéssel. Meglehet, hogy miközben próbáljuk magunkban megfogalmazni, hogy pontosan mi is bánt minket igazán, rájövünk, hogy nem is az a bajunk, amire eredetileg elkezdtünk összpontosítani. Bátran ássunk az érzéseink mélyére! Ezt többször is meg kell tennünk. Idővel egyre jobbak leszünk ebben a gyakorlatban.
Meg tudjuk engedni magunknak, hogy elengedjük ezt az érzést?
El tudjuk engedni ezt az érzelmet?
El tudjuk fogadni ezt az érzést?
Ez három nagyon egyszerű kérdés, és a válasznak is egyszerűnek kell lennie. Válaszolhatunk igennel és nemmel is. Ne kezdjünk belső vitába a kérdéssel kapcsolatban. Ne aggódjunk, a kérdésre adott „nem” válasz nem akadályozza az elengedés útján. Fogadjuk el azt a választ, amely először felmerül a fejünkben.
Függetlenül attól, hogy melyik kérdést választottuk, most kérdezzük meg magunktól, hogy hajlandóak vagyunk-e ragaszkodni az érzésekhez és érezni a fájdalmát, vagy készek vagyunk elengedni őket, hogy szabadok legyünk? Ha az első választ gondoljuk igaznak, akkor hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk az érzés. Figyeljük meg, hogy ez miben nyilvánul meg. Nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is. Például van-e fájdalmunk, erős szívdobogásunk, szorítás a gyomrunkban vagy a torkunkban. Talán kezdjük kapisgálni, hogy az érzések nem mi vagyunk, csupán mi hozzuk létre őket. Függetlenül a válaszunktól, folytassuk a 4. lépéssel.
Itt döntünk arról, hogy mikor engedjük meg magunknak, hogy megszabaduljunk a lelki tehertől. Bármelyik időpontot kiválaszthatjuk az elengedésre.
ismételjük a fenti 4 lépést, amíg meg nem szabadulunk az érzelmi tehertől.
Amikor először végezzük ezt a gyakorlatot, lehet, hogy nem látunk nagy különbséget. Ha ez a helyzet, akkor addig végezzük a fenti lépéseket, amíg könnyebbnek nem érezzük magunkat. Észre fogjuk venni, hogy a nem kívánt érzéseink rétegről rétegre hámlanak le. Amikor elérkezünk ebbe a szakaszba, engedjük meg magunknak, hogy könnyűnek és szabadnak érezzük magunkat. Fogadjuk el, hogy bármilyen érzelem is szabadult ki a tudatunkból, az végleg eltűnt.
A Sedona-módszert Lester Levenson fejlesztette ki, aki rendkívül sikeres fizikus és vállalkozó volt, ám a magánéletében nagyon megkeseredetté és depresszióssá vált. 1952-ben Lester Levenson szívrohamot kapott. Egészsége olyannyira leromlott, hogy orvosa hazaküldte, hogy békében haljon meg, annak ellenére, hogy csupán 42 éves volt. Ekkor Lester visszatekintett az addigi életére. Rájött, hogy akkor volt a legboldogabb, amikor másokat szeretett, nem pedig akkor, amikor szeretetet kapott másoktól. Ez a felismerés arra ébresztette rá, hogy minden probléma gyökere a negatív és elfojtott érzelmekben rejlik. Ha viszont az ember elengedi ezeket, akkor könnyűnek és minden gondtól mentesnek érzi magát. Ezután számos módszert gyakorolt, hogy elengedje a negativitását és az elfojtott érzelmeit, majd ezekből csipegetve sikerült felállítania egy olyan rendszert, amely mindenki számára hatékonyan működött és működik napjainkban is. Ma ezt a rendszert Sedona-módszerként ismerjük. Lesternek sikerült teljesen felépülnie a szívrohamából, és nagyon hosszú és boldog életet élt. Idővel Hale Dwoskin és Larry Crane finomították és továbbfejlesztették a Sedona-módszert.
Ha szeretnénk többet megtudni a Sedona-módszerről, nézzük meg a videót!
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