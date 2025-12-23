Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy képtelen elengedni a múlt sérelmeit

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 09:45
Vannak, akik könnyen túl teszik magukat a történteken, míg mások hónapokkal vagy akár évekkel később is egy régi sérelmen vagy egy elszalasztott lehetőségen rágódnak. A horoszkóp sok mindent elárul rólunk, köztük azt is, mennyire könnyen tudjuk lezárni a múltat. Íme tehát az a 3 csillagjegy, akinek nagy kihívást jelent a felejtés.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Sokak számára a múlt elengedése hatalmas küzdelem, ami a jelent is megkeseríti. A horoszkóp szerint azonban bizonyos csillagjegyek számára a folyamat még nehezebb, mivel születésüktől fogva hajlamosak arra, hogy sokáig kapaszkodjanak olyan kapcsolatokba vagy emlékekbe, amelyek már rég elmúltak. 

Horoszkóp zodiákus jegyei
A horoszkóp szerint 3 csillagjegy nem tudja elengedni a múltat. A párod vajon köztük van? 
Fotó: Billion Photos / Shutterstock 
  • 3 csillagjegy a horoszkóp szerint képtelen elengedni a múlt sérelmeit, ezért a régi szakítások emlékei az új kapcsolataikra is rossz hatással vannak.
  • Ez a 3 csillagjegy rágódik a régi sérelmeken.

A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy megszállottan ragaszkodik a múltjához

Bár a visszaemlékezés sok esetben nyújt vigaszt, gyakran a fejlődés és az új lehetőségek útjában állhat, sőt kapcsolatokat is képes romba dönteni. Ezért most lerántjuk a leplet arról a 3 csillagjegyről, akik természetüknél fogva hajlamosabbak érzelmileg a múltban ragadni.

Skorpió csillagjegy 

A Skorpiók nagyon intenzív, mély érzelmi világgal rendelkeznek, ami különösen nehézzé teszi számukra a múlt elengedését. Ha valakit szeretnek, akkor szívüket, lelküket beleteszik a kapcsolatba és mély köteléket alakítanak ki párjukkal. Ennek következtében egy szakítás vagy barátság megromlása mély nyomot hagy bennük, ezt a sérelmet pedig még sokáig magukkal cipelik. Mivel igazságérzetük folyamatosan munkálkodik, szinte képtelenek egyszerűen csak továbblépni.

Rák csillagjegy

A Rákok nagyon érzelmes, érzékeny típusok, ezért könnyű beletaposni a lelki világukba. Emellett imádnak nosztalgiázni, ami miatt a múltban ragadhatnak. A gyermekkori élmények, a régi szerelmek, barátságok és meghitt pillanatok olyan nyomot hagyhatnak bennük, amelyeket újra és újra lejátszanak magukban. Gyakran találnak vigaszt az emlékekben, azonban ez visszatarthatja őket a haladástól és az új tapasztalatoktól.

Bika csillagjegy

A Bikákra nagyfokú stabilitás jellemző, akik a megszokottság hívei, ezért nehezen kezelik a változásokat és szeretnek komfortzónán belül maradni. Így, ha valami régen működött, legyen szó akár egy kapcsolatról vagy barátságról, hajlamosak idealizálni és újra vágyni rá A Bikák rettentően tudnak ragaszkodni bizonyos személyekhez, tárgyakhoz, helyekhez, ami nagyban megnehezíti a továbblépést.

Az alábbi zene segít ellazulni és kapcsolódni önmagadhoz:


 

 

