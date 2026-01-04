SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Bakancslista írása egy füzetbe

3 ok, amiért a fordított bakancslista jobb választás, mint az eredeti

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 11:15
A hagyományos bakancslista azokat a dolgokat tartalmazza, amelyeket el akarsz érni vagy meg akarsz csinálni. Vajon mire jó a fordított bakancslista?
Simon Benedek
Szinte minden embernek van bakancslistája – még ha nem is feltétlenül így hívja. Mindenkinek vannak vágyai, álmai, amelyeket el szeretne érni az életében. Akár egy jegyzetbe írják le, akár a telefonjukban gyűjtik össze ezeket a dolgokat, sokan úgy hiszik, a kipipálásuktól boldogabbak lesznek. A tudomány szerint azonban nem ez a helyzet: a beteljesült álmok ellentétes hatást is kiválthatnak, ezért bakancslista helyett egy fordított bakancslista vezetése lehet a megoldás.

Egy bakancslista tételeit egy könyvbe boldogan vezető nő egy kanapén
Fordított bakancslista vezetésével a megtörtént, pozitív dolgokra fókuszálhatunk.
Fotó: Roman Samborskyi /  Shutterstock 
  • Ezért érdemes fordított bakancslistát készítenünk, mert ezáltal boldogabbak lehetünk, mint a hagyományos bakancslistával. 
  • A fordított bakancslista előnyei

Ezért jobb a fordított bakancslista

A boldogság keresése az emberi élet egyik legfontosabb része. Ugyanakkor több kutatás arra az eredményre jutott, hogyha megvalósítjuk a terveinket, azaz kipipálunk egy-egy tételt a bakancslistánkról, az még nem hozza meg a vágyott boldogságot. Sőt: az átmeneti öröm és elégedettség után nem sokkal elégedetlenség lehet úrrá rajtunk, és elkezdünk sóvárogni, hogy újabb és újabb tételeket teljesítsünk. Ennek az ördögi körnek vethetünk véget úgy, ha fordított bakancslistát vezetünk, amely az elérendő élmények helyett a már megélt lehetőségekről szól. 

A Journal of Happiness Studies című folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok, akik rendszeresen végeznek „pozitív visszaemlékezést”, magasabb szintű boldogságot és mélyebb megélést tapasztalnak az örömteli pillanatok megélésében – írja a Psychology Today. A fordított bakancslistára tehát olyan élmények kerülhetnek, amelyeket már megéltél és boldogsággal tölt el a rájuk való visszaemlékezés.

A fordított bakancslista 3 legnagyobb előnye

  1. Megtanít értékelni a boldog pillanatokat: az emberek természetüknél fogva általában a hiányra koncentrálnak először, és a jövőbeli célokhoz mérik magukat, ami hosszú távon szorongást okozhat. A fordított bakancslista a már elért, megélt élményekre irányítja a figyelmet, és segít értékelni a sikereket. 
  2. Erősíti az identitást: a megélt boldog pillanatok segítenek emlékeztetni önmagunkat, hogy milyenek vagyunk az igazán boldog perceinkben. Ez a fajta visszaemlékezés a hosszú távú énképhez is hozzájárul. 
  3. Segíti a jövőkép kialakítását: a múltbéli sikeres, kezdeményező, vagy akár nehéz pillanatok felidézése is növeli az önbizalmat. Arra motivál, hogy a már leküzdött akadályokat, elért sikereket újra és újra le tudjuk küzdeni, meg tudjuk élni.

Íme egy videó a fordított bakancslistáról:

