3 ok, amiért a fordított bakancslista jobb választás, mint az eredeti

Szinte minden embernek van bakancslistája – még ha nem is feltétlenül így hívja. Mindenkinek vannak vágyai, álmai, amelyeket el szeretne érni az életében. Akár egy jegyzetbe írják le, akár a telefonjukban gyűjtik össze ezeket a dolgokat, sokan úgy hiszik, a kipipálásuktól boldogabbak lesznek. A tudomány szerint azonban nem ez a helyzet: a beteljesült álmok ellentétes hatást is kiválthatnak, ezért bakancslista helyett egy fordított bakancslista vezetése lehet a megoldás.
A boldogság keresése az emberi élet egyik legfontosabb része. Ugyanakkor több kutatás arra az eredményre jutott, hogyha megvalósítjuk a terveinket, azaz kipipálunk egy-egy tételt a bakancslistánkról, az még nem hozza meg a vágyott boldogságot. Sőt: az átmeneti öröm és elégedettség után nem sokkal elégedetlenség lehet úrrá rajtunk, és elkezdünk sóvárogni, hogy újabb és újabb tételeket teljesítsünk. Ennek az ördögi körnek vethetünk véget úgy, ha fordított bakancslistát vezetünk, amely az elérendő élmények helyett a már megélt lehetőségekről szól.
A Journal of Happiness Studies című folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok, akik rendszeresen végeznek „pozitív visszaemlékezést”, magasabb szintű boldogságot és mélyebb megélést tapasztalnak az örömteli pillanatok megélésében – írja a Psychology Today. A fordított bakancslistára tehát olyan élmények kerülhetnek, amelyeket már megéltél és boldogsággal tölt el a rájuk való visszaemlékezés.
Íme egy videó a fordított bakancslistáról:
