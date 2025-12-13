Amikor a hangulat a nappalokkal együtt rövidül: így tehetsz a téli depresszió ellen

A téli depresszió elsősorban a napfény mennyiségének csökkenéséhez köthető. A rövid nappalok miatt a szervezet kevesebb fényt érzékel, ami felborítja a belső órát. Ez csökkenti a szerotonin – a hangulatért felelős hormon – szintjét, miközben megemeli a melatonint, amely az álmosságot szabályozza. A kettő együtt okozza azt a jellegzetes téli „lelassulást”, amely sokaknál depresszióba hajlik.
Szakértők szerint a modern életmód tovább rontja a helyzetet. Egyre több időt töltünk zárt térben, keveset mozgunk napfényben, és a téli hideg miatt ritkábban jutunk friss levegőhöz. A hormonális egyensúly így még jobban kibillenhet, ami fáradtságot, ingerlékenységet és motivációvesztést okoz.
A téli depresszió általában fokozatosan alakul ki, október-november környékén erősödik, és tavaszra csillapodik – ezért sokan nem ismerik fel, hogy nem „rossz hangulat”, hanem valódi állapot áll a háttérben.
A téli depresszió tünetei sokszor alvászavarral kezdődnek: a szervezet több melatonint termel, így erőteljes álmosság, reggeli nehéz ébredés és nappali fáradtság jelentkezik. Ehhez társulhat lehangoltság, reménytelenségérzés, csökkent érdeklődés a korábban kedvelt tevékenységek iránt.
Gyakori a fokozott szénhidrátéhség, különösen édességek iránt, ami a szerotonin pótlásának egyik ösztönös módja. A testsúly gyarapodása, a szociális visszahúzódás, az irritáltság vagy a motiváció elvesztése mind a depresszió jelei lehetnek.
A szakértők szerint a szezonális depresszióban az a legmeglepőbb, hogy sokszor fiatal, egyébként egészséges embereknél is jelentkezik – és gyakrabban fordul elő nőknél, feltehetően hormonális érzékenység miatt.
A téli depresszió ellen több mindent is tehetünk. A fényterápia az egyik leghatékonyabb kezelési forma. A speciális lámpák nappali fényerősségű megvilágítást biztosítanak, amely órákon belül beindítja a szerotonin termelését és csökkenti a melatonint. A kezelést naponta 20–30 percig ajánlott végezni, különösen reggel.
A rendszeres mozgás – akár napi séta, futás vagy edzőtermi edzés – szintén jelentősen javítja a hangulatot. A friss levegő és a természetes fény kombinációja bizonyítottan enyhíti a depressziós tüneteket.
A szakértők szerint fontos a D-vitamin pótlása, mert télen a hiánya gyakori, és jelentősen rontja a hangulatot. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás és a stressz csökkentése szintén hozzájárul a javuláshoz.
Súlyosabb tünetek esetén pszichoterápia vagy antidepresszáns kezelés válhat szükségessé. A legfontosabb, hogy a tüneteket komolyan vegyük: a téli depresszió nem puszta „rosszkedv”, hanem kezelhető állapot, amelyre érdemes időben odafigyelni.
