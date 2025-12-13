Amikor a hangulat a nappalokkal együtt rövidül: így tehetsz a téli depresszió ellen

A depresszió szezonális formája a napfényhiány miatt jelenik meg.

A szerotonin és melatonin szintje felborul, ami hangulatingadozást okoz.

Gyakori tünet a fáradékonyság, aluszékonyság és fokozott szénhidrátéhség.

A fényterápia az egyik leghatékonyabb kezelési mód.

A mozgás, a friss levegő és a napfény tudatos pótlása gyorsítja a javulást.

Kezelés nélkül a tünetek évről évre erősebbé válhatnak.

A téli depresszió elsősorban a napfény mennyiségének csökkenéséhez köthető. A rövid nappalok miatt a szervezet kevesebb fényt érzékel, ami felborítja a belső órát. Ez csökkenti a szerotonin – a hangulatért felelős hormon – szintjét, miközben megemeli a melatonint, amely az álmosságot szabályozza. A kettő együtt okozza azt a jellegzetes téli „lelassulást”, amely sokaknál depresszióba hajlik.

Ablakon kinéző, téli depresszióban szenvedő nő

Fotó: Hellame / Shutterstock

Hogyan hat az életmód a téli depresszióra?

Szakértők szerint a modern életmód tovább rontja a helyzetet. Egyre több időt töltünk zárt térben, keveset mozgunk napfényben, és a téli hideg miatt ritkábban jutunk friss levegőhöz. A hormonális egyensúly így még jobban kibillenhet, ami fáradtságot, ingerlékenységet és motivációvesztést okoz.

A téli depresszió általában fokozatosan alakul ki, október-november környékén erősödik, és tavaszra csillapodik – ezért sokan nem ismerik fel, hogy nem „rossz hangulat”, hanem valódi állapot áll a háttérben.

Milyen tünetek jelezhetik, hogy többről van szó, mint egyszerű téli fáradtságról?

A téli depresszió tünetei sokszor alvászavarral kezdődnek: a szervezet több melatonint termel, így erőteljes álmosság, reggeli nehéz ébredés és nappali fáradtság jelentkezik. Ehhez társulhat lehangoltság, reménytelenségérzés, csökkent érdeklődés a korábban kedvelt tevékenységek iránt.

Gyakori a fokozott szénhidrátéhség, különösen édességek iránt, ami a szerotonin pótlásának egyik ösztönös módja. A testsúly gyarapodása, a szociális visszahúzódás, az irritáltság vagy a motiváció elvesztése mind a depresszió jelei lehetnek.

A szakértők szerint a szezonális depresszióban az a legmeglepőbb, hogy sokszor fiatal, egyébként egészséges embereknél is jelentkezik – és gyakrabban fordul elő nőknél, feltehetően hormonális érzékenység miatt.