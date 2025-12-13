Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Amikor a hangulat a nappalokkal együtt rövidül: így tehetsz a téli depresszió ellen

Amikor a hangulat a nappalokkal együtt rövidül: így tehetsz a téli depresszió ellen

mentális betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 17:15
téldepresszió
A téli depresszió sokkal gyakoribb jelenség, mint gondolnánk: a hideg idő, a rövid nappalok és a napfényhiány együtt jelentősen befolyásolhatják az idegrendszer működését. Szakértők szerint a téli depresszió felismerhető és jól kezelhető, ha figyelünk a test jelzéseire.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A depresszió szezonális formája a napfényhiány miatt jelenik meg.
  • A szerotonin és melatonin szintje felborul, ami hangulatingadozást okoz.
  • Gyakori tünet a fáradékonyság, aluszékonyság és fokozott szénhidrátéhség.
  • A fényterápia az egyik leghatékonyabb kezelési mód.
  • A mozgás, a friss levegő és a napfény tudatos pótlása gyorsítja a javulást.
  • Kezelés nélkül a tünetek évről évre erősebbé válhatnak.

A téli depresszió elsősorban a napfény mennyiségének csökkenéséhez köthető. A rövid nappalok miatt a szervezet kevesebb fényt érzékel, ami felborítja a belső órát. Ez csökkenti a szerotonin – a hangulatért felelős hormon – szintjét, miközben megemeli a melatonint, amely az álmosságot szabályozza. A kettő együtt okozza azt a jellegzetes téli „lelassulást”, amely sokaknál depresszióba hajlik.

Ablakon kinéző, téli depresszióban szenvedő nő
Ablakon kinéző, téli depresszióban szenvedő nő 
Fotó: Hellame /  Shutterstock 

Hogyan hat az életmód a téli depresszióra?

Szakértők szerint a modern életmód tovább rontja a helyzetet. Egyre több időt töltünk zárt térben, keveset mozgunk napfényben, és a téli hideg miatt ritkábban jutunk friss levegőhöz. A hormonális egyensúly így még jobban kibillenhet, ami fáradtságot, ingerlékenységet és motivációvesztést okoz.

A téli depresszió általában fokozatosan alakul ki, október-november környékén erősödik, és tavaszra csillapodik – ezért sokan nem ismerik fel, hogy nem „rossz hangulat”, hanem valódi állapot áll a háttérben.

Milyen tünetek jelezhetik, hogy többről van szó, mint egyszerű téli fáradtságról?

A téli depresszió tünetei sokszor alvászavarral kezdődnek: a szervezet több melatonint termel, így erőteljes álmosság, reggeli nehéz ébredés és nappali fáradtság jelentkezik. Ehhez társulhat lehangoltság, reménytelenségérzés, csökkent érdeklődés a korábban kedvelt tevékenységek iránt.

Gyakori a fokozott szénhidrátéhség, különösen édességek iránt, ami a szerotonin pótlásának egyik ösztönös módja. A testsúly gyarapodása, a szociális visszahúzódás, az irritáltság vagy a motiváció elvesztése mind a depresszió jelei lehetnek.

A szakértők szerint a szezonális depresszióban az a legmeglepőbb, hogy sokszor fiatal, egyébként egészséges embereknél is jelentkezik – és gyakrabban fordul elő nőknél, feltehetően hormonális érzékenység miatt.

Hogyan kezelhető a téli depresszió és hogyan előzhető meg a tünetek visszatérése?

A téli depresszió ellen több mindent is tehetünk. A fényterápia az egyik leghatékonyabb kezelési forma. A speciális lámpák nappali fényerősségű megvilágítást biztosítanak, amely órákon belül beindítja a szerotonin termelését és csökkenti a melatonint. A kezelést naponta 20–30 percig ajánlott végezni, különösen reggel.

A rendszeres mozgás – akár napi séta, futás vagy edzőtermi edzés – szintén jelentősen javítja a hangulatot. A friss levegő és a természetes fény kombinációja bizonyítottan enyhíti a depressziós tüneteket.

A szakértők szerint fontos a D-vitamin pótlása, mert télen a hiánya gyakori, és jelentősen rontja a hangulatot. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás és a stressz csökkentése szintén hozzájárul a javuláshoz.

Súlyosabb tünetek esetén pszichoterápia vagy antidepresszáns kezelés válhat szükségessé. A legfontosabb, hogy a tüneteket komolyan vegyük: a téli depresszió nem puszta „rosszkedv”, hanem kezelhető állapot, amelyre érdemes időben odafigyelni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu