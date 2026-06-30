Biztonságos edzés kánikulában – mutatjuk, mire figyelj, ha nem akarsz rosszul lenni

A szakértők szerint a rendkívüli hőség hosszú távon veszélyeztetheti az emberek egészségét, mivel visszatarthatja őket a rendszeres testmozgástól. Ugyanakkor a szélsőséges hőségben végigfutni egy edzést vagy lejátszani egy futballmérkőzést nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, mivel jelentősen növeli a hőguta kialakulásának kockázatát. Mutatjuk, mi a teendő kánikula idején!

Kánikula és edzés – mutatjuk, mire kell figyelni

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Kánikula és edzés – mutatjuk, mire kell figyelni

Hogyan óvhatod hosszú távú egészségedet, és maradhatsz aktív a nagy hőségben? Íme néhány stratégia, amely a kutatók szerint segíthet abban, hogy mozgás közben is le tudd hűteni magad:

Eddz a nap hűvösebb szakaszában

A legtöbb ember számára a leghatékonyabb változtatás az, ha akkor sportol, amikor alacsonyabb a hőmérséklet – például reggel vagy este –, amennyiben erre lehetősége van.

Érdemes olyan időpontot is választani, amikor a mozgásra használt terület árnyékban van, nem pedig közvetlen napsütésben. „A tűző napon mért hőmérséklet akár 12–15 Celsius-fokkal is magasabb lehet, mint az árnyékban mért levegőhőmérséklet” – mondja Ollie Jay, a Sydney-i Egyetem Hő- és Egészségkutató Központjának igazgatója.

Figyelj a páratartalomra

A páratartalom szintén fontos tényező. A szervezet elsősorban az izzadság bőrről történő elpárologtatásával adja le a hőt, ami segít csökkenteni a testhőmérsékletet. Magas páratartalom esetén azonban ez a folyamat kevésbé hatékony, mert az izzadság nehezebben párolog el.

A szélsebesség is fontos szerepet játszik. Ezért a rosszul szellőző, zárt helyiségekben végzett futás vagy más testmozgás növeli a hőterhelés és a túlmelegedés kockázatát.

Rövidítsd le az edzést, vagy csökkentsd az intenzitását

Azokon a napokon, amikor nem tudod elkerülni a nagy meleget, érdemes rövidebb ideig edzeni, és több pihenőt beiktatni.

Néha egy rövidebb reggeli séta vagy egy könnyű, beltéri mozgás biztonságosabb és reálisabb megoldás, mint mindenáron ragaszkodni a megszokott edzésrutinhoz. A magasabb hőmérséklet nagyobb hőterhelést jelent a szervezet számára. Az emberek hamarabb elfáradnak, többet izzadnak, szédülést vagy kellemetlen közérzetet tapasztalhatnak, gyakran rosszabbul alszanak, és a mindennapi mozgás egyszerűen kevésbé vonzóvá, sőt egyes esetekben kevésbé biztonságossá válik

– mondja Christian García-Witulski, a Argentin Pápai Katolikus Egyetem környezeti életmóddal foglalkozó epidemiológusa.