Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Eleged van a gyűrött lenvászon ruhákból? Ezzel az egyszerű trükkel egész nap ápolt és szép marad

Eleged van a gyűrött lenvászon ruhákból? Ezzel az egyszerű trükkel egész nap ápolt és szép marad

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 15:45
nyári ruhalenvászon
Nyáron sokaknál előkerülnek a kellemes, légáteresztő anyagok. Te is rajongsz a lenvászon ruhákért, de mindig bosszankodsz azon, hogy mennyire ráncosodnak? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis elhoztuk neked a legjobb gyűrődés elleni trükköket!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Bár a lenvászon ruhák a nyári szezon legkedveltebb darabjai közé tartoznak, köztudott, hogy nagy hátrányuk a ráncosodás, amely slampossá teszi a megjelenésedet. Ezért, ha gyűrődés nélkül szeretnéd hordani a kedvenceidet, akkor a következő trükköket vesd be!

Szépen összehajtogatott lenvászon ruha és ing.
Elhoztuk neked a lenvászon ruhák legjobb gyűrődés elleni trükkjeit!
Fotó: 123RF
  • A lenvászon könnyen elveszítheti az alakját és meggyűrődhet.
  • Léteznek olyan trükkök, amelyekkel könnyedén elkerülheted az anyag ráncosodását.
  • Ha ezeket a tippeket alkalmazod, búcsút inthetsz a slampos megjelenésnek.

Lenvászon ruha gyűrődés nélkül? Ezeket a praktikákat vesd be!

Mivel a lenvászon merev lenrostokból készül, és gyakran laza szövésű, könnyen gyűrődik. Ennek következtében viselés és mosás közben is elveszítheti a formáját, és ráncok alakulhatnak ki rajta. Azonban létezik pár nagyon hatékony módszer, amelyek segítségével az anyag sima és fényes marad. Eláruljuk, mikre figyelj oda legközelebb!

A ráncok hátterében több ok is állhat, mint a mozgás, a mosás, a szárítás, illetve a páratartalom.

Ezeket a mosási technikákat alkalmazd

Ha a kedvenc nyári lenvászon ruhádat gyűrődés nélkül szeretnéd hordani, akkor nagyon figyelj oda mosásnál.  

  • Használj gyengéd mosószert: az erős mosószerek károsíthatják az anyagot, melynek következtében a szálak meggyengülnek és könnyebben ráncosodnak. Szerencsére azonban már léteznek kényes textíliákhoz tervezett enyhe mosószerek, melyeket érdemes alkalmaznod.
  • Hideg vízben moss: bár sokan úgy gondolják, hogy a forró vizes mosás a legjobb, a lenvászon esetében inkább hideg vizet használj. Így megőrizheted az anyag természetes textúráját.
  • Ne tömd tele a mosógépet: a gépbe tuszkolt tömérdek ruha elősegíti a gyűrődések kialakulását, ezért hagyj elegendő helyet nekik.
Lenvászon ruhát vasaló nő.
Ha ezeket a tippeket alkalmazod, elkerülheted a slampos megjelenést.
Fotó: 123RF

Ezekre figyelj vasalásnál

A következő lépés a vasalás, melynél szintén érdemes egy-két tanácsot megfogadnod, ha gyűrődésmentes megjelenésre vágysz.

  • Használj gőzölős vasalót: a lenvászon szereti a gőzt, mivel ellazítja a szálakat, ami csökkenti a gyűrődést.
  • Nedvesen vasald a ruhát: vasalás előtt győződj meg arról, hogy a ruha enyhén nedves. Ha teljesen megszáradt, akkor nedvesítsd be egy vizes kendővel vagy spray-vel.
  • Fordítsd ki: annak érdekében, hogy elkerüld az anyag megégését vagy károsodását, fordítsd ki a ruhát, és csak utána vasald.

Így akaszd fel a lenvászon ruhát

Bár sokan félvállról veszik, a lenvászon ruhák felakasztása nagyon fontos szempont a gyűrődések megelőzésében.

  • Erősen rázd ki: mielőtt bárhova is akasztanád, rázd ki.
  • Akaszd fel egyenesen: figyelj arra, hogy egyenesen és feszesen tedd vállfára.
  • Használj párnázott vállfát: az ilyen típusú vállfák segítenek simán tartani a ruhát, illetve extra tartást biztosítanak.

Ebből a videóból további trükköket leshetsz el a témával kapcsolatban:

Ezek a házi praktikákkal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu