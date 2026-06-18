„A feleségem félmeztelen képet küldött a kollégájának, amikor számon kértem, hihetetlen magyarázattal állt elő – el kellene válnunk?”

Online, névtelenül kért tanácsot egy teljesen elkeseredett férfi, aki azon kapta párját, hogy félmeztelen fotókat küld egy kollégájának. Mint írja, felesége légiutas-kísérőként dolgozik és mióta csapatukhoz csatlakozott egy férfi csak róla beszél. Olyan sokszor, hogy az már eleve gyanút keltett benne. Épp ezért, amint meglátta, hogy milyen explicit fotókat küld neki neje, tudta, megérzése igaz volt, és szerelme hűtlen hozzá.

Kollégájával volt hűtlen férjéhez a feleség Fotó: 123RF

Kollégájával volt hűtlen férjéhez a feleség

Mindketten a harmincas éveink közepén járunk, a férfi pedig állítólag néhány évvel idősebb nálunk, és nagyon vicces. Néhány hete elvesztettem a telefonomat, ezért elkértem az övét, hogy megkeressem vele a sajátomat. Ő azonban kikapta a kezemből, és azt mondta nemsokára visszaadja majd bezárkózott a fürdőbe. Mikor visszaadta bűntudatosnak tűnt, biztos vagyok benne, hogy üzeneteket törölt. Ekkor én fogtam magam és kimentem a házból arra hivatkozva, megnézem nem a kocsiban csörög-e a mobilom. Ekkor átnéztem a fotóit... Rengeteg félmeztelen kép volt róla, és találtam egy WhatsApp-üzenetet is, amelyben elküldött egy ilyen fotót a kollégájának. A válasz erre a férfitól az volt, hogy küldjön neki még ilyeneket. Amikor szembesítettem a feleségem azt mondta, azért készítette a képeket, mert mellnagyobbító műtéten gondolkodik

- részletezte a férfi kiemelve, felesége valóban évek óta elégedetlen mellei méretével. Arra a kérdésre azonban, hogy miért küldött ilyen fotót a kollégájának, a következő választ kapta:

A barátnőjén is végeztek ilyen műtétet, és azt szerettem volna, ha megmutatja neki a fotót, hogy tanácsot kérhessek tőle

- emlékezett vissza hozzátéve, eddig azon gondolkozott, hogy családot alapítanak, most azonban már azt sem tudja, együtt kellene-e maradniuk, írja a The Sun.