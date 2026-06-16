"Annyit hallottam, hogy egy nő elkeseredetten kiabált" – megrázta a lakókat a Práter utcai gyilkosság

Június 15-én este bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy budapesti lakásban holtan találtak egy 85 éves asszonyt. Rendőrségi helyszínelés a Práter utcai panelház 7. emeletén késő éjszakáig tartott. Hamar megállapították, hogy az idős nő gyilkosság áldozata lett. Egyelőre ismeretlen elkövető ellen indítottak hajtóvadászatot.

Szörnyű gyilkosság történt a Práter utcában. Az áldozat közvetlen szomszédja mesélt a Borsnak

Fotó: Bors

A gyilkosság megdöbbentette a szomszédokat

A nénit sokan szerették a házban, de talán a közvetlen szomszédja állt hozzá a legközelebb. Sherry, a pakisztáni fiatalember évek óta a sértett lakása melletti ingatlant bérelte egy barátjával közösen.

"Bár nem tudott angolul, én pedig csak egy kicsit beszélek magyarul, nehezen, de gyakran kommunikáltunk. Szinte naponta találkoztunk, és mindig megkérdeztük egymástól, ki hogy van. Én már Nagymamának szólítottam" – mondta a hazánkban tanuló férfi, akit mélyen érintett a tragédia.

Az egyik rokona, talán a fia rendszeresen látogatta. Látszott rajtuk, hogy mennyire szeretik egymást

– fejezte be Sherry, majd megmutatta az az idős nő növényeit.

"Teljesen telepakolta velük a közös erkélyünket. Szorgalmasan gondozta mindet. Most én fogom ezeket locsolni, hacsak a családja el nem viszi mindet."

Ebben a házban történt a bűncselekmény

Fotó: Bors

Önkívületi állapotban

A rendőrség az ingatlant a nyomozás idejére lezárta.

Egy másik szomszéd hétfőn késő délután ért haza.

Annyit hallottam, hogy egy nő elkeseredetten kiabált, talán telefonon beszélt valakivel, hogy itt vagyunk az anyósomnál. Hogy mivel folytatta, azt nem értettem, mert a nő szinte önkívületi állapotban volt. Ez nem egy hétköznapi kiabálás volt

– jegyezte meg lapunknak egy középkorú férfi.