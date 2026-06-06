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Veszélyben a házasságod? Ha a férjed ezt az egy dolgot elrontja éjszaka, garantáltan boldogtalan leszel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házasság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 12:00
alvásszokásférj
Veszélyes titokra derült fény: egy friss kutatás szerint a férfiak egy olyan mindennapi szokása teszi teljesen tönkre a nőket, amiről eddig senki sem sejtette, hogy ekkora pusztítást végez a kapcsolatokban. Ha a te férjed is bűnös ebben, komoly bajban vagytok.
Bors
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Képes vagy mindent megtenni a házasságodért, mégis folyton feszült otthon a hangulat? Meglehet, hogy nem a kommunikációval van a baj, hanem valami sokkal intimebbel. A University of Texas kutatói, Asya Saydam és Jaime Hsu döbbenetes összefüggésre bukkantak, ami nők ezreinek adhat végre magyarázatot a mindennapi boldogtalanságra. Kiderült ugyanis, hogy a férfiak alvásminősége közvetlenül rombolja a feleségek idegrendszerét és boldogságát.

Ha a férfi rosszul alszik, a nő issza meg a levét: a kialvatlanság teljesen tönkreteheti a boldog házasságot
Ha a férfi rosszul alszik, a nő issza meg a levét: a kialvatlanság teljesen tönkreteheti a boldog házasságot / Fotó: gpointstudio /   shutterstock

A szakemberek 378 párt vizsgáltak, és az eredmények sokkolóak: azok a feleségek, akiknek a férje rosszul alszik, forgolódik vagy horkol az éjszaka közepén, sokkal boldogtalanabbnak érzik magukat a házasságukban. És a legfelháborítóbb az egészben? A férfiakat ellenben többnyire egyáltalán nem befolyásolta, hogyan alszik a feleségük. 

A minőségi alvás általánosságban növeli a házassággal való elégedettséget, de ez különösen a heteroszexuális kapcsolatokban élő nőkre igaz

– jelentette ki Asya Saydam, a kutatás vezetője, aki szerint a háttérben a mai napig egyenlőtlen nemi szerepek állnak.

A tönkrement házasság igazi oka az ágyban rejtőzik

A nők a mai modern világunkban is sokszor dupla terhet cipelnek: a munkahely mellett övék a házimunka és a gyereknevelés oroszlánrésze is. Ha a férj éjszakai forgolódása miatt a nő sem tud pihenni, esélye sincs a regenerálódásra. Míg a férfiak délután simán leheverednek egyet szunyókálni, a nőknek erre nincs idejük. Ha pedig a gyerek felsír az éjszaka közepén, szinte biztos, hogy az anya pattan ki az ágyból. Ez a felhalmozott feszültség és kimerültség pedig egyenes út a tiszta haraghoz és a csalódottsághoz – írja a Your Tango.

A nők már így is nagyobb részt vállalnak a háztartási és érzelmi munkából, és ez hatással lehet az alvásukra, valamint arra, hogyan kapcsolódik az alvás a házassági feszültséghez

– magyarázta a szakértő.

A végső mentőöv: az alvásválás?

Bár a szakemberek szerint nem lehet százszázalékosan kijelenteni, hogy a rossz alvás egyenesen váláshoz vezet, az biztos, hogy a két dolog kéz a kézben jár. Ha a férjed menetrendje teljesen eltér a tiédtől, vagy elviselhetetlenül alszik melletted, létezik egy drasztikus, de működő megoldás. Sokan már bevezették az úgynevezett „alvásválást”, ami nem a szerelem végét jelenti, csupán azt, hogy a felek külön ágyban vagy külön szobában hajtják álomra a fejüket. Mert ne feledd: a boldog házasság egyik titka a kipihent feleség!

 

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