Íme a boldog házasság titka! Őszintén vallottak kapcsolataikról a hazai zenész házaspárok

Bódi Margó és Guszti – 47 éve

A lovári roma Bódi-család tele van jobbnál jobb zenészekkel. A családfő Guszti és Margó – akiknek közös slágereik között szerepel a Hosszú rögös út, Kire csillog a szemed, Szép asszony vagy című dalok – immár 47 éve alkot egy párt. Néhány éve egy műsorban intim titkokat árultak el évtizedek óta tartó kapcsolatukról: Guszti elmondta, csak sötétben „látta” ruha nélkül feleségét, aki mindössze 14 éves volt, mikor egymásba szerettek.

Szemérmesek a szerelmesek Fotó: Czerkl Gábor

– Mi ebben nőttünk fel. Esküszöm, az édesanyámat se láttam soha ruha nélkül a bokájától felfelé – ismerte el, mire Margó helyeslően hozzátette: ők ebben nőttek fel, szemérmesek és szégyellősek, a gyermekeik előtt fürdőruhában sem mutatkoznak.

– A szoknyának takarnia kell a térdet, de akkor is, ha leülünk, mert ha nem, az szexuális kihívásnak minősül. Szokásaink a mély dekoltázst sem engedik, így sosem veszek fel kivágott felsőt, mert nem hozhatom kellemetlen helyzetbe az uramat, például az asztalnál, a tálalásnál – mondta az énekesnő.

Korda György és Balázs Klári – 41 éve

Az énekes pár több mint négy évtizede alkot egy párt. Korda György nemrég egy Podcastban elevenítette fel megismerkedésük történetét:

– Volt egy Made in Hungary a Budai Parkszínpadon ’78-ban, amit megnyertem a Lady N című dallal. Klárika akkor a Skála együttesben énekelt többekkel. S ott mondtam az egyik szövegíró barátomnak, hogy hívjuk meg őket a Fészek Klubba, fizetem a vacsorát, csak a vörös üljön velem szemben... akkoriban vörös volt Klárika haja.

Korda György sokat udvarolt, mire Klári beadta a derekát Fotó: Móricz István

Hozzátette: táncba is hívta Klárit, aki nemet mondott, akkor ugyanis még házas volt. Kapcsolatukat a színpadon is megerősítették: első közös daluk az 1981-es Nem hozol több rózsát, egyik leghíresebb pedig a Mamma Maria. Közös lemezeket adnak ki és fellépni is együtt járnak. Mint mondják, a mai napig szerelmesek egymásba, Korda György számára az ő Klárikája az igazi nő.

Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám – 25 éve

Huszonöt éve alkot egy párt a Unique énekesnője és zeneszerzője, akik két gyermeket nevelnek.

25 éve együtt a zenekari tagok Fotó: OPI

– Mint mindig az életünkben, most is meg kell oldani, hogy időt szakítsunk kettőnkre. Fontos az empátia, az, hogy megpróbáljam a másik helyébe képzelni magam és természetesen a megértés. Még ha esetenként egyáltalán nem is értek egyet azzal, amit az Ádám mond, elfogadom. Na meg persze a humor. Ádám rendkívül szórakoztató, mond valami őrültséget, aztán csak nevetünk mindketten – vallott kapcsolatuk titkáról nemrég a Ripostnak Gabi, majd hozzátette: a rengeteg feladat ellenére elengedhetetlennek tartja, hogy maga is kikapcsolódjon, az olvasásra minden este időt szakít.

Szekeres Adrien és Kiss Gábor – 26 éve

Az énekesnő és zeneszerző férje immár 26 éve tart ki egymás mellett jóban és rosszban. Néhány éve egy interjúban Adrien azt nyilatkozta: titkuk, hogy hasonló személyiségek, s hasonló az érdeklődési körük. Az énekesnő minden tekintetben felnéz férjére, akit tanítójának és támaszának nevez, aki minden nehézségen átsegíti.

Adrienn tanárként, támaszként tekint zenész férjére Fotó: Szabolcs László

Tökéletes harmóniában nevelik két lányukat, akik szintén művészlelkek: kitűnően rajzolnak, s a zenéhez is vonzódnak: Emília tavaly Sztárban Sztár leszek válogatójában is szerencsét próbált.

Dallos Bogi és Puskás Peti – 4 éve

A fiatal énekesek ismeretsége 11 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Talán már ekkor is szimpatizáltak egymással, ám aztán elsodorta őket az élet egymás mellől. Négy évvel ezelőtt Peti és a nála 12 évvel fiatalabb Bogi szakmai kapcsolata barátsággá majd szerelemmé alakult. 2019-ben vállalták fel szerelmüket, ami turbó fokozatban robog előre: alig két év kapcsolat után megvolt a lánykérés, amit hamar esküvő követett.