UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy magánnyomozó szerint ez az egyetlen mondat bizonyítja, hogy a párod megcsal

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 16:45
megcsaláshűtlenségpárkapcsolat
Hiába a megérzés, a furcsa jelek, sokszor nehéz konkrét bizonyítékot találni arra, ha valami nem stimmel egy kapcsolatban. Egy tapasztalt magánnyomozó szerint azonban létezik egyetlen mondat, ami szinte megkérdőjelezhetetlenül igazolja, hogy a párod megcsal.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Bármennyire is bízol a másikban, néha a gondolataidba lophatja magát egy gyanús érzés, ami nem hagy nyugodni. Ilyenkor hajlamos lehetsz magadat hibáztatni azért, hogy már megint valamit túlagyalsz. Ellenben előfordulhat, hogy jó a megérzésed, ezért egy magánnyomozó felfedte azt a jelet, ami a megcsalás bizonyítékaként szolgálhat.

megcsal, párkapcsolat, hűtlenség
Derítsd ki, hogy vajon nálatok is történt-e megcsalás?
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Hűtlen a párod? A megcsalással kapcsolatos statisztikák nem hazudnak

A modern párkapcsolatok nagy része már a szabadságról szól, ami egyszerre áldás és átok. Eléggé eltávolodtunk attól a világtól, amikor még a szerelem egy életen át tartott és a hűség fontos jelentéssel bírt. Az emberek nyitottabbak lettek, a határokat pedig sokszor a párok saját maguk szabják. Azonban miközben egyre többen keresnek nyíltan új utakat az intimitás terén, sokan kihasználják az internet adta lehetőségeket. A statisztikák szerint ugyanis a hosszú távú párkapcsolatban élők nagy része legalább egyszer átlépi a határt akár fizikailag, akár érzelmileg.

Így derítheted ki, ha a párod megcsal

Egy magánnyomozó, Ali Marsh figyelmeztetett arra az egyetlen árulkodó jelre, ami erősen arra utal, hogy a partnered megcsal. A szakértő, aki több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik, alaposan utánajárt, hogyan észleli valaki, ha szerelme átejti. Marsh a Daily Telegraph-nak adott interjújában fejtette ki azokat a változásokat, amelyek lebuktathatják a másikat és említett egy olyat is, aminek még valószínűleg a hűtlen fél sincs tudatában.

megcsal, párkapcsolat, hűtlenség
Ez az egy mondat igazolja, hogy a párod megcsal.
Fotó: Photoroyalty / Shutterstock

A nyomozó elmagyarázta, ha partnered egy kollégája iránt kezd el érzéseket táplálni, akkor az az otthoni beszélgetésekben is megmutatkozhat.

Ha beleszeretnek valakibe a munkahelyükön, gyakran megemlíthetik 

– vélekedett Marsh, valamit hozzátette, hogy ilyenkor a hűtlen fél arra koncentrál, hogy még véletlenül se mondja ki kollégája nevét. A szakértő szerint ugyanis „beszélni akarnak róla, de nem tudnak, ezért azt mondják: ez és ez ezt csinálta ma”.

A 2022-es adatok szerint az Egyesült Királyságban a lakosok 36 százaléka volt hűtlen, így az egységállam a többi országgal összehasonlítva 10. helyen végzett megcsalás terén. Továbbá egy korábbi kutatás szerint a britek több mint 30 százaléka gondolkozott már el viszonyon, míg egyötödük bevallotta, hogy hűtlen volt. Az is kiderült, hogy ebből a férfiak 40 százalékánál, míg a nők körülbelül 30 százalékánál beszélhetünk munkahelyi afférról.

Az alábbi videóban további tíz figyelmeztető jelet ismerhetsz meg, ami arra utal, hogy megcsalnak:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu