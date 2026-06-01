Anya és négyéves kisfia kerültek kórházba: egy napon derült ki, hogy mindketten rákkal küzdenek: "Reméljük, hogy végül jó eredménnyel zárul a történet"

Egy édesanya és kisfia jelenleg kezelés alatt állnak, miután ugyanazon a napon kaptak rákdiagnózist.

Jamon és anyukája ugyan azon a napon kaptak rákdiagnózist (fotó: GoFundMe)

Váratlan kettős rákdiagnózis sújtott le a családra

Britney és Jake McRae három gyermekükkel normális életet éltek az oregoni Medfordban, amikor életük drámaian megváltozott.

Fiuknál, Jamonnál agydaganatot diagnosztizáltak, amelynek tünetei akkor kezdődtek, amikor egy futballmérkőzés nézése közben erős fejfájásra panaszkodott. Körülbelül 10-12 napig tartó, folyamatos fejfájás után Britney és Jack bevitték Jamont a sürgősségire, ahol az orvosok egy daganatot fedeztek fel az agytörzs közelében.

Egy 15 órás műtét során távolították el a daganatot. A hosszú intubáció miatt Jamon átmenetileg elvesztette nyelési képességét. Az onkológusok elmondták, hogy amit kezdetben jóindulatú cisztának gondoltak, valójában egy agresszív, rosszindulatú daganat, egy ependimóma.

Nem tudták eltávolítani az egész daganatot az első műtét során, és az orvosok azt mondták, hogy valószínűleg ez volt az egyik legnehezebb műtét, amit valaha végeztek

- árulta el Britney sógornője, Chantal McRae.

Bár a történtek rendkívül súlyosak voltak, ez nem volt az egyetlen probléma a családban. Britney onkológusa terhességi trofoblasztos neopláziát diagnosztizált nála, egy ritka állapotot, amely egy nyolchetes moláris terhesség következménye. Britney esetében a moláris terhesség rosszindulatúvá vált, ezért azonnali kemoterápiás kezelést igényelt.

A család néhány napig a kórházban lábadozott, majd hazaengedték őket Jamon második műtétje előtt. Ezt az időt karácsonyi díszítéssel töltötték.

A karácsony Jamon kedvenc időszaka, szóval jó volt, hogy hazamehettek

- tette hozzá a rokon.

A második műtét során a kisfiú daganatának 99%-át sikerült eltávolítani, de körülbelül 1% továbbra is az agytörzshöz kapcsolódik. Jamon jelenleg is a kórházban lábadozik egy újabb beavatkozás után, és átmenetileg elvesztette a jobb szeme felett az irányítást, ami kettős látást okoz nála.

Britney állapota kezelhető, és már megkezdte a kemoterápiás kezelést. Jamon legalább hat hét sugárkezelésre szorul, és az onkológusok további vizsgálatok után dönthetnek a kemoterápia bevezetéséről is - írja az MSN.