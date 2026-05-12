Fürdés visszautasítása, mint egy válás okainak egyike

Évente egyszer fürdött a nő – nem köszönte meg, amit a férjétől kapott

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 15:55
Egészen bizarr okok sodortak a szakítás felé egy házaspárt. Habár egy válás okai sokfélék lehetnek, egy tajpeji férfinak olyasmit kellett elviselnie, amit józan ésszel szinte lehetetlen. Az illető „pszichológiai kínzásként” élte meg, hogy a neje évente mindössze egyszer fürdött.
  • Egy tajpeji férj azért döntött a válás mellett, mert a neje nem volt hajlandó lefürödni.
  • Linnel több mint 10 évig voltak együtt, ez idő alatt a nő évente csak egyszer állt zuhany alá.
  • Ez kihatott a pár szexuális életére, a nő ráadásul arra kötelezte a férfit, hogy ne dolgozzon. Végül a bíróság döntött a házasságuk sorsáról. 

Hatalmasat robbant a neten a története egy ázsiai házaspárnak, akik nemrégiben váltak el egymástól. A válás okai között elsődleges szempontként egy egészen elképesztő dolog szerepelt. Mint kiderült, azért léptek külön utakra, mert a nő képtelen volt lefürödni. Lin évente egyszer zuhanyzott le.

Évente egyszer fürdőző nő, akinek furcsa szokása a tőle való elválás okainak egyike
Lin nem is sejtette, hogy az életmódja egyszer a tőle való elválás okai között az első helyen szerepel majd. Fotó: 123RF

Elképesztők lehetnek egy válás okai

Mindenkit sokkolt a környezetében a tajpeji férfi válási pere. A férj szerint már a kapcsolatuk legelején is furcsálta, hogy Lin hetente csak egyszer fürdött, ám miután kimondták az igent, a nő egyre ritkábban állt zuhany alá. Ez egészen odáig fajult, hogy a feleség egész évben fürdés nélkül élte a mindennapjait, évente kizárólag egyszer tisztálkodott, és a különféle bőrápolási tippek sem hozták lázba. Mindez a házaspár szexuális életére is hatással volt.

Órákig mosta a koszt a testéről

Amikor Lin évi egyszer rávette magát a fürdésre, állítólag már annyira koszos volt, hogy hat órán át zuhanyzott, és a lefolyót is eldugította. A férje csak ilyenkor, évi egy alkalommal tudott hozzáérni, így gyermekük sem született. Ha ez nem lett volna elég, a nő még csak nem is dolgozott a házasságuk idején, sőt a férjét is felmondásra kényszerítette, mondván, hogy a beteg apját kell gondozniuk. Mindennek következtében a pár bevétel nélkül maradt, és Lin anyjának könyöradományából éltek.

Így ment ez több mint 10 éven át, mígnem a tajpeji férjnél betelt a pohár: 2015-ben összecsomagolt és egy másik városba költözött, ahol új munkahelye lett és a szabadságát is visszaszerezte. Egy évvel később Lin megjelent az ajtajánál azt követelve, hogy a férfi ismét mondjon fel és költözzön vissza hozzá. A férfi ehelyett benyújtotta a válókeresetet, a helyi bíróság pedig kifejezetten gyorsan felbontotta a frigyet.

(Next Shark)

