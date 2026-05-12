Május a melanoma elleni küzdelem hónapja – ezt a három dolgot tehetjük a megelőzés érdekében

A melanoma a legveszélyesebb bőrráktípus, ami kezelés nélkül rövid időn belül áttéteket képezhet. Szerencsére lehet ellene védekezni, és kell is, főleg most, hogy beköszöntött a jó idő. Összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Mutatjuk mit érdemes tudni a melanomáról és azt is, mit tehetünk a betegség kialakulása ellen!

Miért a melanoma a legveszélyesebb bőrráktípus?

A melanoma egy, a pigmenttermelő sejtekből (melanocitákból) kiinduló rosszindulatú daganat. Különlegessége és veszélye abban rejlik, hogy rendkívül agresszív: ha nem ismerik fel korai szakaszban, függőlegesen a bőr mélyebb rétegei felé kezd növekedni, ahol eléri a vér- és nyirokereket. Innen gyorsan adhat távoli áttéteket olyan létfontosságú szervekbe, mint az agy, a máj, a tüdő vagy a csontok. Magyarországon évente körülbelül 2500 embernél diagnosztizálnak melanomát és bár a betegek 54%-a saját maga fedezi fel az elváltozást, tragikus statisztika, hogy minden harmadik érintett több mint egy évet vár, mielőtt orvoshoz fordulna – ez az időveszteség pedig sorsdöntő lehet-hívja fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat.

Ki tartozik a rizikócsoportba?

A melanoma bárkinél kialakulhat, bizonyos tényezők azonban jelentősen növelik a kockázatot:

a világos bőrű, kék vagy zöld szemű, szőke vagy vörös hajú, szeplősségre hajlamos egyének,

akik életük során többször elszenvedtek súlyos, hólyagos napégést (különösen gyermekkorban),

akiknek a családjában már fordult elő bőrdaganat,

akiknek testén nagyszámú (több mint 50-100) vagy szabálytalan alakú anyajegy található,

és az 50 év felettiek sokkal inkább ki vannak téve ennek a veszélyes betegségnek.

A melanoma az egyik legveszélyesebb bőrráktípus, mivel hamar áttétet képez.

Ez a megelőzés három alappillére

A szakemberek szerint így lehet hatékonyan védekezni a betegség ellen: tudatos fényvédelem, rendszeres önvizsgálat, évenkénti bőrgyógyászati szűrés. Hogy miért? Mert a melanomás esetek több mint háromnegyedéért az UV-sugárzás felel és mivel minden egyes leégés összeadódik, és a bőr nem felejt, nagyon fontos a megfelelő fényvédelem. Ez azt jelenti, hogy kerülni kell a direkt napozást 10 és 15 óra között, magas faktorszámú (lehetőleg 50+) fényvédőt érdemes használni, és szellős, de a bőrt takaró ruházatot, kalapot és napszemüveget érdemes viselni nyáron. Emellett szigorúan kerüljük a szoláriumot, amely jelentősen növeli a daganat kialakulásának esélyét.