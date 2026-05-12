Május a melanoma elleni küzdelem hónapja – ezt a három dolgot tehetjük a megelőzés érdekében

A melanoma a legveszélyesebb bőrráktípus, ami kezelés nélkül rövid időn belül áttéteket képezhet. Szerencsére lehet ellene védekezni, és kell is, főleg most, hogy beköszöntött a jó idő. Összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A melanoma egy, a pigmenttermelő sejtekből (melanocitákból) kiinduló rosszindulatú daganat. Különlegessége és veszélye abban rejlik, hogy rendkívül agresszív: ha nem ismerik fel korai szakaszban, függőlegesen a bőr mélyebb rétegei felé kezd növekedni, ahol eléri a vér- és nyirokereket. Innen gyorsan adhat távoli áttéteket olyan létfontosságú szervekbe, mint az agy, a máj, a tüdő vagy a csontok. Magyarországon évente körülbelül 2500 embernél diagnosztizálnak melanomát és bár a betegek 54%-a saját maga fedezi fel az elváltozást, tragikus statisztika, hogy minden harmadik érintett több mint egy évet vár, mielőtt orvoshoz fordulna – ez az időveszteség pedig sorsdöntő lehet-hívja fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat.
A melanoma bárkinél kialakulhat, bizonyos tényezők azonban jelentősen növelik a kockázatot:
A szakemberek szerint így lehet hatékonyan védekezni a betegség ellen: tudatos fényvédelem, rendszeres önvizsgálat, évenkénti bőrgyógyászati szűrés. Hogy miért? Mert a melanomás esetek több mint háromnegyedéért az UV-sugárzás felel és mivel minden egyes leégés összeadódik, és a bőr nem felejt, nagyon fontos a megfelelő fényvédelem. Ez azt jelenti, hogy kerülni kell a direkt napozást 10 és 15 óra között, magas faktorszámú (lehetőleg 50+) fényvédőt érdemes használni, és szellős, de a bőrt takaró ruházatot, kalapot és napszemüveget érdemes viselni nyáron. Emellett szigorúan kerüljük a szoláriumot, amely jelentősen növeli a daganat kialakulásának esélyét.
A rendszeres önvizsgálat pedig azt jelenti, hogy havonta egyszer, alaposan nézzük át a teljes testfelületünket (tükör segítségével a hátat és a hajas fejbőrt is) és vizsgáljuk meg az anyajegyeket. Keressük az aszimmetrikus, szabálytalan szélű, elmosódott, több színű, 6 mm átmérőnél nagyobb darabokat, és ha ilyet találunk, keressünk fel egy bőrgyógyászt. Emellett évente egyszer akkor is érdemes felkeresni egy szakorvost, ha az önvizsgálatokon mindent rendben találunk.
Ha felmerül a melanoma gyanúja, az első lépés a teljes sebészi eltávolítás helyi érzéstelenítésben. Ezt szövettani vizsgálat követi, ami meghatározza a daganat vastagságát és típusát. Korai stádiumban már maga a műtét gyakran végleges gyógyulást jelent, de az előrehaladottabb esetekben szükség lehet immunterápiára és célzott kezelésekre, amelyek az immunrendszert segítik a rákos sejtek elpusztításában. Ezért is nagyon fontos, ha gyanús jelet (anyajegyet) észlelünk, ne várjunk. Keressük fel a legközelebbi melanomacentrumot vagy bőrgyógyászati szakrendelést. Az idő a ugyanis a legfontosabb tényező ennél a betegségtípusnál. További hasznos információt a megelőzésről és az önvizsgálatról itt lehet találni.
