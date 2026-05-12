„Ha ezt nézitek, én már nem vagyok” – Kislányának üzent a sírból az elhunyt influenszer

Ipswich városa és az internet népe is gyászolja Emma Adams-et, akit követői csak „Em”-ként ismertek. A fiatal anyuka nem titkolózott: kendőzetlen őszinteséggel mutatta be a mellrák elleni harcát, a kórházi ágyon töltött heteket és a reményvesztett pillanatokat is. Április közepén még megosztott egy hírt, miszerint az orvosok szerint mindössze két hete maradt hátra. Nem tévedtek: Emma április 29-én örökre lehunyta a szemét.

Emma az utolsó pillanatig hitt a gyógyulásban, de a mellrák végül erősebbnek bizonyult: szívbemarkoló üzenetet hagyott kislányának

Ami azonban ezután történt, arra senki nem volt felkészülve. Közösségi oldalán megjelent egy videó, amit még életében, a búcsúra készülve forgatott le.

Ha ezt a videót látjátok, akkor sajnos én már elmentem

– kezdte Emma a felvételen, miközben láthatóan minden erejét összeszedte, hogy ne törjön meg a hangja.

Kislányának üzent a síron túlról

A legmegrázóbb pillanat az volt, amikor Emma közvetlenül a kislányához, Izzyhez szólt. Az anyai szeretet ereje átütött a képernyőn, ahogy a jövőről beszélt gyermekének, akit mostantól csak az égből figyelhet.

Izzy, annyira, de annyira szeretlek! Te jelented nekem a mindenséget. Remélem, hogy a lehető legjobb életet éled majd azzal az erővel, amiről tudom, hogy megvan benned

– fogalmazott a videóban.

Az influenszer a barátairól sem feledkezett meg, akiknek háláját fejezte ki a legnehezebb időkben nyújtott támogatásukért.

Hálás vagyok minden barátomnak, amiért ti voltatok a szárnyaim, amikor én nem tudtam repülni

– mondta könnyekkel küszködve.

#tnbc #afterlife #fyp ♬ original sound - ✨Emma✨ @ems65059 If you’re watching this, then I have passed on🕊️ I’d do not fear the afterlife as know I’ll be with the ones that have left before us. 🌈 My life has been a wonderful adventure; I’ve been lucky enough to have had time before I died; to travel, say the things I wanted to say, to plan and to leave my daughter with a home and financial stability whilst she navigates this stage of her life. I will miss her, my friends and family for eternity but hope that wherever I’m going I will be able to watch over them in some way and still give the comfort when they are sad, make the laugh and love them all from afar. So far now it’s goodbye, so much love for you all- for strangers who reached out to show support and my friends who were my wings when I forgot to fly! Please remember me as I am now and know that I was at peace with this. Love to all Em #stage4cancer

Véget ért a mellrák okozta fájdalom

Emma barátai és családtagjai hihetetlen anyaként, barátként és testvérként jellemezték az elhunyt nőt, aki szerintük hősies küzdelmet vívott a rákos megbetegedéssel. Az utolsó üzenetében Emma bevallotta, hogy a videó elkészítése sokkal nehezebb volt, mint azt előre gondolta, de fontosnak tartotta, hogy szerettei tudják: ő már nem szenved tovább.

Remélem, lesz némi béke most, hogy elmentem. Éljetek abban a tudatban, hogy boldog vagyok és már nem érezek fájdalmat. Találkozunk még!

– zárta szavait a bátor édesanya.

A brit egészségügyi adatok szerint évente közel 60 ezer új mellrákos esetet regisztrálnak. Bár a kormány jelentős összegeket, több mint 230 millió fontot fektet be új diagnosztikai központokba, Emma számára már későn jött a segítség. Az ő története azonban figyelmeztetés és mementó marad: a kór nem válogat, és az utolsó pillanatig a szeretet az egyetlen, ami számít – írja a brit Mirror.