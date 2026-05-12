„Ha ezt nézitek, én már nem vagyok” – Kislányának üzent a sírból az elhunyt influenszer

Ipswich városa és az internet népe is gyászolja Emma Adams-et, akit követői csak „Em”-ként ismertek. A fiatal anyuka nem titkolózott: kendőzetlen őszinteséggel mutatta be a mellrák elleni harcát, a kórházi ágyon töltött heteket és a reményvesztett pillanatokat is. Április közepén még megosztott egy hírt, miszerint az orvosok szerint mindössze két hete maradt hátra. Nem tévedtek: Emma április 29-én örökre lehunyta a szemét.
Ami azonban ezután történt, arra senki nem volt felkészülve. Közösségi oldalán megjelent egy videó, amit még életében, a búcsúra készülve forgatott le.
Ha ezt a videót látjátok, akkor sajnos én már elmentem
– kezdte Emma a felvételen, miközben láthatóan minden erejét összeszedte, hogy ne törjön meg a hangja.
A legmegrázóbb pillanat az volt, amikor Emma közvetlenül a kislányához, Izzyhez szólt. Az anyai szeretet ereje átütött a képernyőn, ahogy a jövőről beszélt gyermekének, akit mostantól csak az égből figyelhet.
Izzy, annyira, de annyira szeretlek! Te jelented nekem a mindenséget. Remélem, hogy a lehető legjobb életet éled majd azzal az erővel, amiről tudom, hogy megvan benned
– fogalmazott a videóban.
Az influenszer a barátairól sem feledkezett meg, akiknek háláját fejezte ki a legnehezebb időkben nyújtott támogatásukért.
Hálás vagyok minden barátomnak, amiért ti voltatok a szárnyaim, amikor én nem tudtam repülni
– mondta könnyekkel küszködve.
Emma barátai és családtagjai hihetetlen anyaként, barátként és testvérként jellemezték az elhunyt nőt, aki szerintük hősies küzdelmet vívott a rákos megbetegedéssel. Az utolsó üzenetében Emma bevallotta, hogy a videó elkészítése sokkal nehezebb volt, mint azt előre gondolta, de fontosnak tartotta, hogy szerettei tudják: ő már nem szenved tovább.
Remélem, lesz némi béke most, hogy elmentem. Éljetek abban a tudatban, hogy boldog vagyok és már nem érezek fájdalmat. Találkozunk még!
– zárta szavait a bátor édesanya.
A brit egészségügyi adatok szerint évente közel 60 ezer új mellrákos esetet regisztrálnak. Bár a kormány jelentős összegeket, több mint 230 millió fontot fektet be új diagnosztikai központokba, Emma számára már későn jött a segítség. Az ő története azonban figyelmeztetés és mementó marad: a kór nem válogat, és az utolsó pillanatig a szeretet az egyetlen, ami számít – írja a brit Mirror.
